«Mit Militanten muss immer gerechnet werden»

Der harte Kern der FC Basel-Fans, der sitzt in der Muttenzer-Kurve. Im heimischen St.Jakob-Stadion stimmt sie die Sprechchöre an und fällt vor dem Spiel häufig auch durch aufwändige Choreografien auf. Ein Teil der Kurve ist aber auch gewaltbereit. Wenn sich der Basel-Fantross mit stiernackigen vermummten Anhängern an der Spitze jeweils vom Bahnhof Altstetten zum Letzigrund Stadion bewegte, wenn es gegen den langjährigen Erzrivalen FCZ ging, erinnerte dies jeweils eher an einen Einmarsch, als einen friedlichen Fan-Zug.

2011 eskalierte es später im Stadion komplett. Ein Hooligan-Mob prügelte minutenlang auf die Sicherheitskräfte ein und zerstörte und plünderte mehrere Cateringstände. Auch am letzten Cup-Match gegen den FCZ im April kam es wieder zu Randalen. Das letzte Spiel gegen den FCW auf der Schützenwiese 2014 verlief allerdings völlig friedlich.

Via Kesselhausplatz

Die Kräfte von Stadt- und Kantonspolizei sind vor dem Duell am Mittwoch aber gewarnt. «Es muss immer damit gerechnet werden, dass militante Personen an einen Fanmarsch teilnehmen oder sich im Bereich des Stadions aufhalten könnten», sagt eine Stapo-Sprecherin auf Anfrage. Man rechne mit 1200 bis 1500 FCB-Fans. Sie werden über die Rudolfstrasse via Kesselhausplatz auf die Schützenstrasse geleitet und von dort zum Stadion.

Im Neuwiesenquartier werde es zwischen 17 und 22 Uhr zu erheblichen Verkehrsbehinderungen kommen, selbst im öffentlichen Verkehr, wenn auch nur kurzfristig. Betroffen seien die Buslinien 1, 5 und 7, sowie das Postauto 660 nach Bassersdorf. Rund um das Stadion gibt es kaum Parkplätze. Die Stapo empfiehlt Besuchern, mit den ÖV anzureisen. (Landbote)