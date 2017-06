Muttenz kauft den Strom bei Stadtwerk ein

70 000 Franken spart Muttenz jährlich, indem man den Strom künftig nicht mehr bei der regional verankerten Elektra Birseck bezieht, sondern bei Stadtwerk Winterthur. Das teilte die Baselbieter Gemeinde diese Woche mit. Der Vertrag für Ökostrom aus Solar- und Wasserkraft gelte vorerst für drei Jahre.

Die Gemeinde Muttenz verhält sich damit wie ein KMU: Seit sieben Jahren können alle Verbraucher, die mehr als 100 000 Kilowattstunden Strom beziehen, ihren Lieferanten auf dem freien Markt wählen. Genau das macht jetzt Muttenz, ein regionales Zentrum mit 17 500 Einwohnern, für einen grossen Teil des eigenen Strombedarfs.

Fürs Bad und fürs Trinkwasser

Die Gemeinde hatte ein Paket von 3,7 Millionen Kilowattstunden ausgeschrieben; den Grossteil davon verwendet Muttenz, um die neue dreistufige Trinkwasseraufbereitungsanlage zu betreiben, aber auch ein Schulhaus, das Hallenbad, die Gemeindeverwaltung und weitere gemeindeeigene Bezüger sind laut dem Gemeindeverwalter Aldo Grünblatt im Gesamtpaket enthalten: «All jene Bereiche, die mehr als die verlangten 100 000 Kilowattstunden verbrauchen.»

Stadtwerk Winterthur bewarb sich um den Auftrag, wie mehrere andere Anbieter auch, und erhielt den Zuschlag. Es sei das erste Mal, dass Muttenz auf dem freien Markt Strom einkaufe, sagte Grünblatt dem «Landboten».

Den Kürzeren gezogen hat bei diesem Deal die mehr als hundert Jahre alte Genossenschaft Elektra Birseck, die traditionelle Versorgerin der Region, die weiterhin die Muttenzer Privathaushalte mit Strom versorgt. Die Internet-Zeitung Online-Reports, ein unabhängiges Medium der Region Basel, schreibt, diese wettbewerbliche Vergabe der Strombeschaffung sei «in der Nordwestschweiz eine Premiere, soweit öffentlich bekannt».

Pikant am Versorgerwechsel ist zudem: Die Elektra Birseck ist wie Stadtwerk Winterthur an der Aventron AG beteiligt, die bis vor wenigen Jahren Kleinkraftwerk Birseck AG hiess und europaweit Beteiligungen hält an Anlagen, die erneuerbaren Strom erzeugen.

Stadtwerk: «Vorteile für auch für die Winterthurer Kunden»

Bei Stadtwerk Winterthur ist man darauf bedacht, nicht zuviel zu plaudern. Wer ausser Muttenz sonst noch nach einer öffentlichen Ausschreibung den Strom aus Winterthur bezieht, könne man «aus Datenschutzgründen nicht sagen».

Nur das wird verraten: Es seien mehrere Gemeinden aus der ganzen Schweiz. Solche Aufträge von ausserhalb des eigenen Versorgungsgebiets trügen dazu bei, dass Stadtwerk selber am Markt grössere Volumen einkaufen könne zu besseren Konditionen. Das wiederum bringe allen Kunden von Stadtwerk Vorteile, auch jenen in der Grundversorgung, womit Haushalte gemeint sind. Die Versorgungsgeschäfte nach auswärts müssten aber «mindestens kostendeckend sein, andernfalls gehen wir Aufträge nicht ein».

