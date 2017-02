Nach 37 Jahrenverliert Seen seinen «Grand Prix»

Die Entscheidung fiel im letzten Herbst und sie fiel nicht leicht: 2017 wird es keinen GP Chlösterli geben. «Herz und Bauch sagten Mach weiter, aber der Kopf sagte: Es macht keinen Sinn», sagt Jakob Schenkel, der sich drei Jahrzehnte im OK des bekannten Seemer Seifenkistenrennens engagiert hatte.

Drei Gründe haben den Ausschlag für den Schnitt gegeben. Erstens sei es immer schwieriger geworden, Sponsoren zu finden. Dass die Stadt Winterthur ihren Beitrag massiv reduziert habe, habe man kaum verwunden. Zweitens war es auch längst nicht mehr einfach, genügend Kinder zu finden, die bereit waren, sechs Nachmittage in den Bau einer Seifenkiste zu stecken. «Das Angebot an Freizeitmöglichkeiten ist heute wahnsinnig gross», sagt Schenkel. Und zu schlechter Letzt sei es auch nicht gelungen, das Organisationskomitee zu verstärken und zu verjüngen.

Kein Interesse an Nachfolge

«Hätten wir frische Köpfe gefunden, wären auch wir Alten bereit gewesen, noch ein bisschen weiter zu machen», sagt Schenkel. Doch alle Aufrufe im Bekanntenkreis, bei den Eltern, in allen Flugblättern und an der Rangverkündigung blieben ohne Erfolg. «Die Resonanz war gleich null», sagt Schenkel etwas ernüchtert. «Viele hatten gute Ratschläge, aber verpflichten mochte sich niemand.» Ein Problem, mit dem viele Vereine in der Stadt kämpfen; auch das Fasnachtskomitee beklagte am Hammenschmaus am Montagabend, dass die Fasnacht gefährdet sei, fänden sich keine neuen Freiwilligen.

Schon letztes Jahr war die Durchführung des GP Chlösterli auf der Kippe gestanden. Damals hatte man nochmals einen Neustart versucht. Erstmals wurde auf die Durchführung des Auto-Baukurses verzichtet. Ein Grüppchen Erwachsene konstruierte rund 20 robuste Seifenkisten, welche Kinder am Rennen benutzen konnten. Den gehofften Schwung brachte das neue Konzept aber nicht – es wurden nur rund 50 Starts gezählt. In den Glanzzeiten um die Jahrtausendwende waren es 120 gewesen.

Freude der Kinder war zeitlos

Eines habe sich nicht geändert, sagt Schenkel: «Wenn die Kinder erst einmal dabei waren, waren sie kein bisschen weniger begeistert wie vor 20 Jahren.» Trotzdem ist jetzt Schluss. In einem Inserat im «Seemer Boten» dankt das OK den langjährigen Helfern und Sponsoren. Am Samstag trifft man sich zum Abschiedsessen in der Turnhalle Kanzleistrasse. Nach 37 Jahren verliert Seen seinen «Grand Prix».

(Der Landbote)