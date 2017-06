Netzwerken und dabei Gutes tun

Braucht es den Lions Club nach 100 Jahren überhaupt noch?

Max Giger: In Chicago herrschten vor 100 Jahren natürlich andere Zustände als heute in der Schweiz. Dort gab es kein soziales Netz, die Firmenpatrons haben geschaut, wo jemand Probleme hat, und haben sich dann dort eingesetzt. Lions ist eine Abkürzung für Liberty Intelligence Our Nations Safety. Der Grundgedanke ist «We serve», wir dienen.

Ist das noch zeitgemäss?

Die Idee, über ein Netzwerk geselschaftlich etwas zu bewegen ist zeitlos. Lions International setzt Projekte um zur Unterstützung der Jugend, blinder und sehbehinderter Menschen, zum Erhalt der Umwelt und gegen Hunger zum Ziel gesetzt. Ein weiteres neues Projekt soll gegen die weltweite Zunahme der Zuckerkrankheit aufgebaut werden. Eine gute Idee, aber das bedingt, dass sich alle Mitglieder aktiv einsetzen. Ein gewisser Teil der Mitglieder trägt den Club, ein anderer Teil schwimmt einfach so mit. Die Mitglieder sollten politisch unabhängig und verschiedener gesellschaftlicher Herkunft sein, Religion Rasse und Parteizugehörigkeit spielen keine Rolle.

Den Service Clubs sagt man nach, sie seien ein Netzwerk der «Mehrbesserern», ist das so?

Definitiv nicht, alle Berufe sollten vertreten sein, bei uns sind Handwerker, Landwirte, Bäcker, Ingenieure, Musiker, Pfarrer, Ärzte, Anwälte oder Lehrer. Die Mitglieder sollten unabhängig, beruflich oder in der Gesellschaft Verantwortung tragen und verschiedener gesellschaftlicher Herkunft sein. Religion, Rasse und Parteizugehörigkeit spielen keine Rolle. Die Mitglieder sollten bereit sein, sich in der Freizeit für humanitäre Projekte einzusetzen. Die Zusammensetzung sollte ein Abbild der Gesellschaft sein. Dadurch kommt es zu spannenden Diskussionen, und man bekommt Einblicke in andere Lebenswelten. Gegenseitiges Verständnis und Toleranz werden gefordert. Jeder Club sollte ungefähr 20 bis 25 im Berufsleben aktive Mitglieder haben. Nach der Pensionierung kann man natürlich weiter dabei bleiben.

Aber ein Strassenwischer etwa ist sicher kein Lions Mitglied?

Das ist auch eine finanzielle Frage In dessen Budget liegt unser Beitrag von 300 Franken im Jahr plus 300 Franken für Aktivitäten einfach nicht drin.

Wozu soll heute jemand dem Lions-Club beitreten?

Lionismus setzt voraus, über das eigene Gärtli hinauszudenken. Innerhalb des Clubs werden Freundschaften gepflegt und alle Mitglieder gleich akzeptiert, egal welche politischen oder sonstigen Ansichten derjenige hat. Man diskutiert zwar explizit nicht über Politik, aber doch über Gesellschaftliches. Es ist natürlich auch ein guter Ort, um Leute kennenzulernen. Das war für mich damals der Grund, dass ich mich für eine Mitgliedschaft interessiert habe. Als junger Arzt habe ich in der Stadt niemanden gekannt.

Kann man denn in den Club einfach so eintreten?

Nein, ganz so einfach ist es nicht, man muss eingeladen werden. Wichtig ist, dass in jedem Club jeder Beruf nur einmal vertreten ist. In meinem Fall hatte ich einen Patienten, der mir vom Club erzählt und mich vorgeschlagen hat. Es gab zwar schon einen Arzt, aber keinen Gastroenterologen. Eine Kommission prüft dann, ob man aufgenommen wird oder nicht. Anschliessend entscheidet der Club.

Werden Vorgeschlagene gelegentlich auch abgelehnt?

Jemand wurde abgelehnt, weil er genau den gleichen Beruf hatte wie er jemand anders. Man merkte, der wollte gern Geschäfte im Club machen. Und das sollte nicht sein. Einmal hat der Club auch jemanden abgelehnt, der politisch zu sehr links war.

Was macht der Club genau?

Wir treffen uns zweimal im Monat, einmal zum Lunch und einmal zu einem Abendanlass, zum Teil mit Präsentationen oder Vorträgen. Jeder Club hat sein Clublokal, wir vom Lions Winterthur treffen uns im Strauss, andere in der Krone oder der Geduld. Dazu kommen die sogenannten Activities. Da heisst wir unterstützen, wo der Staat nicht hilft, ausserhalb des sozialen Netzes.

Wo engagieren sich die Lions Clubs?

Der sogenannte Activity-Delegierte, bei den Lions-Winterthur bin ich das, muss jeweils ein Tätigkeitsgebiet suchen, wo wir uns einbringen können, das ist manchmal gar nicht so einfach.. Wir konzentrieren uns im Moment auf «Kinderseele Schweiz». Die unterstützen Kinder von psychisch kranken Eltern und benötigen für ihre Arbeit bis gegen 100 000 Franken im Jahr. Dafür versuchen Geld aufzubringen. Seit zwanzig Jahren backt Lions Winterthur immer Grittibänze zugunsten von Telethon. Andere kochen oder verkaufen Ostereier.

Der Leo Club beispielsweise unterstützt «Tischlein deck dich», Bei Lions international geht es um das Sehen. Dazu kommen körperliche Einsätze wie beim Bau des Rundwegs 700 Jahre Winterthur oder Wanderwege die wir zusammen mit Freiwilligen des Vereins Tourismus Unterschächen instandsetzen. Seit langem fahren wir Kinder zur PTA (Pfadi trotz allem), das wird jetzt aber immer weniger. Ein wichtiger Punkt ist der internationale Jugendaustausch ­– wenn man Kinder im Schulalter hat

Sie sind seit über 25 Jahren dabei, was hat sich in dieser Zeit verändert?

Wir haben immer mehr Mühe, Activities zu finden, das soziale Netz ist in der Schweiz so gut. Kürzlich wollten wir eine Beratung zur Verhütung der leider sehr verbreiteten Verschuldung von Jugendlichen einrichten. Wir haben viel Zeit und Geld investiert und nur eine einzige Anfrage erhalten. Den Clubs hängt leider und zu Unrecht der Ruf der Upper Society an, mit Problemen wendet man sich lieber an staatliche Stellen.

Wie sieht es mit Nachwuchs aus?

Wir haben nicht mehr den gleichen Zulauf wie früher. Es gibt heute andere Möglichkeiten zur Vernetzung, und immer weniger Leute wollen in ihrer Freizeit Verpflichtungen eingehen und sich auf eine Clubmitgliedschaft festlegen. Aber richtige Nachwuchsprobleme haben wir nicht.

Wie unterscheidet sich Lions von den anderen Service-Clubs?

RRotary, Lions und Kiwanis haben ungefähr die gleichen Ziele. Es gibt eigentlich keine Konkurrenz. Ab und zu haben wir gemeinsame Anlässe, und man achtet einander. Jeder Club versucht natürlich, gewisse Leute für sich zu gewinnen. Wenn beispielsweise ein neuer Chefarzt nach Winterthur kommt, wird er kontaktiert. Wenn man merkt, dass schon ein Mitglied eines anderen Serviceclubs an ihm ‹dran ist›, kämpft man nicht, sondern respektiert das.



Jubiläumsaktivitäten am 10. Juni zwischen 10 und 13 Uhr

Am Kirchplatz (beim Brunnen/vis-à-vis Stadtbibliothek) heisst das Motto «Sehen». Intererssierte können Dartschiessen mit sichtbehindernder Brille oder Selfies mit einem Löwen machen.

Am Graben (beim Brunnen) steht Turmbauen mit Kapla-Hölzern auf Zeit und Messen der erreichten Höhe an.

Am Kasinoplatz (Ecke Marktgasse-Kasinostrasse) kann man mit einen Ring möglichst rasch einem speziell geformten Draht - ohne diesen zu

berühren - nachfahren. (Landbote)