Neuer Pächter fürs Rössli gesucht

«Gemütliche Gaststube mit 40 Plätzen, schöner Garten mit 60 Plätzen, moderne Küche, grosser Parkplatz – wir freuen uns auf Ihre Unterlagen.» Ein Inserat mit diesem Wortlaut findet sich seit kurzem auf der Immobilienseite Homegate. Absender sind Karin und Daniel Hunold und das Lokal, für das sie einen neuen Pächter suchen, ist das Restaurant Rössli in Seen, das erst vor kurzem in eine neue Ära gestartet ist.

Inserat auf homegate.ch

Das Ehepaar Hunold, das in der Altstadt das Restaurant Obergass führt, hat das Rössli Ende 2015 von der Stadt gekauft, für 3,4 Millionen Franken, mitsamt dem Haus, in dem sich auch zwei Wohnungen und die Seemer Quartierbibliothek befinden. Als Wirt war damals bereits ein guter Bekannter und Nachbar des Paars im Rössli tätig: Karl Fatzer, der auch das Café Cappuccino an der Obergasse führt. Mit ihm sitzt Karin Hunold auch im Vorstand von Gastro Winterthur.

Zur Raison gezwungen

Fatzer, der die Pacht im Oktober 2015 angetreten hatte, hat eigentlich einen Fünfjahresvertrag. Aber jetzt, nach etwas mehr als eineinhalb Jahren, will er die Reissleine ziehen. Es sei nicht so, dass das Rössli schlecht laufen würde, sagt er. Es habe sich in der letzten Zeit gut etabliert. «Aber zwei Lokale sind einfach zu viel. Man müsste an beiden Orten zu hundert Prozent sein.» Es ist die Doppelbelastung, die Fatzer zur Raison zwingt. Mit der Besitzerfamilie hat er sich darum geeinigt, vorzeitig einen Nachfolger für die Pacht zu suchen.

Sie hätten einen engen Kontakt und agierten gemeinsam, sagt Karin Hunold. Wunschszenario sei nun, möglichst rasch einen geeigneten Pächter zu finden. Der müsse sich auskennen in der Schweizer Küche, Qualität bieten und ein guter Gastgeber sein. Das sei Bedingung, sagt sie. Bereits haben sich erste Interessenten bei ihr gemeldet – aber noch niemand mit diesem Profil. Nach dem Worst-Case-Szenario gefragt, sagt Hunold: «Das wäre, wenn wir niemand Geeigneten finden würden.» Denn das Restaurant müsse offen bleiben. Das ist nicht nur die Überzeugung des Ehepaars, sondern auch eine rechtliche Pflicht. Die Stadt knüpfte an den Verkauf die Auflage, das Rössli mindestens zehn Jahre weiterzubetreiben.

Karl Fatzer schliesst für diesen schlimmsten Fall nichts aus. «Man müsste dann alles anschauen», sagt er. Selbst, dass er das Cappuccino aufgeben würde. Doch so weit ist es noch nicht. «Das Rössli ist eine super Sache, wenn man gastronomisch etwas kann», sagt Fatzer. Fürs Erste wird er die Doppelbelastung weiter stemmen. Denn bis im Herbst, so die Einschätzung der Beteiligten, geht es mindestens, bis die Nachfolge geregelt ist. (mcl)