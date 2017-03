Neuer Stadtbaumeister ist bestimmt

Schon seit einiger Zeit war bekannt, dass der bisherige Stadtbaumeister Michael Hauser nach 10 Jahren im Amt per Ende Mai 2017 die Stadtverwaltung verlässt. Der Stadtrat hat nun die Nachfolge geregelt und Jens Andersen als neuen Leiter des Amts für Städtebau bestimmt. Dies gab das Baudepartement am Donnerstagmorgen bekannt.

Jens Andersen studierte in den 1990er Jahren an der ETH Architektur und arbeitete im Anschluss in verschiedenen Architekturbüros. Danach absolvierte er ein Nachdiplomstudium in Betriebswirtschaft und war ab 2002 bei der Immobilienfirma des Zürcher Flughafens in verschiedenen Funktionen tätig – so etwa als Gesamtprojektleiter für ein Grossprojekt, als Bereichsleiter Gesamtplanung und als Mitglied der Geschäftsleitung.

Der Neue wohnt im Zürcher Weinland

2010 wechselte Andersen von der Privatwirtschaft zur Stadt Schaffhausen, führte dort das Hochbauamt der Stadt und übernahm nach einer Reorganisation 2014 die Leitung der Stadtplanung.

Jens Andersen ist 48 Jahre alt, verheiratet und wohnt mit seiner Familie im Zürcher Weinland. Seine Stelle als Winterthurer Baumeister tritt er am 1. Oktober 2017 an. (huy)