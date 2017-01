Neuer Stadtwerk-Direktor gewählt

Marco Gabathuler wird neuer Direktor von Stadtwerk Winterthur. Dies vermeldet die Stadt in einer Medienmitteilung vom Freitagmorgen.

Gabathuler hat sich gegen diverse Mitbewerber durchgesetzt. Insgesamt haben sich 69 Männer auf die vakante Position beworben. Es ging keine Bewerbung einer Frau ein.

Der frühere Stadtwerk-Direktor Markus Sägesser war im Zuge der Wärmering-Affäre zusammen mit einem weiteren Kadermitglied im vergangenen Juli entmachtet worden.

Für das Bewerbungsverfahren war Barbara Günthard-Maier zuständig, welche die politische Führung von Stadtwerk nach dem Skandal um die Wärme AG Frauenfeld von Matthias Gfeller übernommen hatte. Für die Neubesetzung des Direktorenpostens wurde zudem ein externer Experter für Stadtwerke hinzugezogen.

Wie die Stadt schreibt, erfüllt Gabathuler als «erfahrener Fachmann die Anforderungen zur Leitung von Stadtwerk Winterthur in ausgezeichneter Weise, um es in den nächsten Jahren erfolgreich weiterzuentwickeln.»

Der Neue kommt aus Chur

Marco Gabathuler ist 55 Jahre alt, verheiratet und hat drei Kinder. Er beabsichtigt, seinen Wohnsitz in die Region Winterthur zu verlegen.

Gabathuler verfügt über ein Nachdiplomstudium in Betriebswirtschaft und erwarb zusätzlich den Master of Advanced Studies in Business Administration. Seit 1997 ist Gabathuler Leiter Erdgas, Wasser und Wärme bei der IBC Energie Wasser Chur sowie Technischer Leiter derer Tochtergesellschaft Fernwärme Chur AG. Zuvor war er in leitenden Positionen in der Haustechnik und Energiebranche tätig.

Der neue Direktor übernimmt die Leitung von Urs Buchs, der Stadtwerk Winterthur seit Juli 2016 als Direktor ad interim leitete und sich nach dem Stellenantritt von Gabathuler wieder auf eine Funktion als Leiter Technik, Gas und Wasser von Stadtwerk Winterthur konzentrieren wird. (huy)