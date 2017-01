«Nicht Steuervorteile gaben bei uns den Ausschlag, hier zu wachsen»

Die Unternehmenssteuerreform III (USR III) war am Montag auch im Gemeinderat ein Thema. Finanzvorsteherin Yvonne Beutler (SP) und Stadtpräsident Michael Künzle (CVP) mussten nochmals erklären, wie sich ihr jeweils lautstarkes und öffentliches Dafür (er) und Dagegen (sie) rechtfertigen lässt. Beide betonten, stets sachlich zu informieren – sofern dies überhaupt möglich ist. Die Prognosen zu Steuerausfällen gehen auseinander und bleiben auch bei möglichen Firmenwegzügen, was sie sind: schwierig, weil sie die Zukunft betreffen. Nicht einmal über das lokale Steuer- und Stellenpotenzial steuerlich privilegierter Holdings herrscht Klarheit: Beutler spricht von einer Million Franken und einer stellenmässig «nicht wesentlichen Bedeutung», Künzle sagt, er könne dies nicht bestätigen.

Spezialfall «Zimmer Biomet»?

Mit Luigi Sorrentino schaltete sich letzte Woche nun auch erstmals ein Vertreter eines grossen Winterthurer Arbeitgebers in den Abstimmungskampf ein. Der Chef der Medizinaltechnikfirma Zimmer Biomet machte sich für ein Ja zur USR III stark. Davon hänge ab, ob Zimmer in Winterthur (Eu­ropa-Arabien-Afrika-Hauptsitz) 100 neue Stellen schaffe – was seine Sprecherin später wieder relativierte.

«Der Landbote» hat bei einigen der grössten lokalen Firmen nach­gefragt, wie stark a) ihre Steuerlast bei einem Nein zur USR III steigen würde und wie starkb) sie Steuern als Standortfaktor tatsächlich gewichten:

Bei Zimmer Biomet scheinen die steuerlichen Vorteile bei einem Ja zur USR III klar zu überwiegen. Als Europa-Hauptsitz stehe man in hartem internationalen Konkurrenzkampf mit anderen Firmenstandorten. Bei einem Nein verliere man sein «Steuerargument». Denn im Aussenwarenhandel rechne Zimmer mit einer deutlich höheren Steuerlast. Zum Firmenkonstrukt: Da Zimmer in der Schweiz mit verschiedenen Gesellschaften tätig ist, variiert die Besteuerung. Winterthur ist ihr weltweit zweitgrösster Produktionsstandort. Hier hergestellte Implantate, Platten und Schrauben werden weltweit vertrieben. Die Erträge aus diesem Vertrieb werden laut Zimmer ordentlich besteuert. Anders beim Weiterverkauf von importierten Teilen, wo die eigentliche Wertschöpfung im Ausland passierte. Einnahmen daraus wurden privilegiert besteuert, dort stiege die Steuerbelastung.

«Neben den tiefen Steuern sind die Tradition, der Zugang zu Fachkräften und die Nähe zu Topuniversitäten auch wichtige Standortfaktoren.»



Auch bei einem Ja zur USR III rechne Zimmer netto mit mehr Steuern. Doch immerhin habe man dann Rechtssicherheit, und mit Abzügen im Bereich Forschung und Entwicklung lasse sich ein Teil wieder kompensieren. Derzeit zahle Zimmer in der Stadt Winterthur Steuern in zweistelliger Millionenhöhe. Neben den tiefen Steuern seien die Tradition, der Zugang zu Fachkräften und die Nähe zu Topuniversitäten ebenfalls wichtige Standortfaktoren. Zimmer beschäftigt in Winterthur rund 1000 Leute.

«Grösstenteils unverändert» bliebe die Steuerlast offenbar beim Automobilzulieferer Autoneum. Doch auch dort betont man: «Als weltweit tätiges Unternehmen sind wir auf ein wettbewerbsfähiges und international abgestimmtes Steuersystem angewiesen.» Man gehe davon aus, dass das künftige Schweizer Steu­ersystem dies garantieren werde. Zu Firmenkonstrukt und Steu­er­privilegien äussert sich Autoneum nicht. Rechtlich ist es als Holding organisiert, was für entsprechende Privilegien spricht. Zuden wichtigsten Standortfakto-ren zählt Autoneum qualifiziertes Per­so­nal, eine moderne Infrastruktur und ein günstiges regu­latorisches Umfeld.

Auch Sulzer AG privilegiert

Tiefer besteuert wird auch die Sulzer AG, mit ihren drei Divisionen Pumpen, Services und Chemtech, wie ein Sprecher bestätigt. Zu Umfang und Bedeutung der Bevorzugung und allfälligen Konsequenzen bei einem Wegfall äussere man sich nicht. Sicher aber sei man, dass die Steuerbelastung bei einem Nein zur USR III steige. Was aber spricht für den Standort? Die lokale Verankerung, hohe Rechtssicherheit und der grosse Pool an hoch qualifizierten Ar­beitskräften.

Nicht privilegiert besteuert wird die Axa-Winterthur. Sie würde von einem Ja zur USR III daher profitieren. Von den Unternehmen Kistler, Rieter und Wärtsilä kam gestern oder in den letzten Tagen keine Auskunft.

Klartext redet man dafür beim Kompressorenhersteller Burckhardt Compression (BC). Dort bildet die BC Holding AG das Dach. Angeschlossen sind diverse Tochterfirmen, darunter die Burckhardt Compression AG. Einnahmen, die der Holding aus Dividenden und Zinsen auf Darlehen an die Tochterfirmen zuflossen, wurden bisher privilegiert besteuert. 2014 beliefen sich diese Einnahmen auf insgesamt 27 Millionen Franken, 2015 noch auf 2 Millionen. Der operative Gewinn der Tochterfirmen werde an den jeweiligen Standorten der Firmen allerdings ordentlich besteuert.

«Wir bleiben.»



Trotz Steuervergünstigungen stellt BC-Finanzchef Rolf Brändli klar: «Solche Privilegien waren nie massgebend für unseren Entscheid, in Winterthur zu investieren und zu wachsen.» Entscheidend waren und blieben andere Vorteile wie Infrastruktur, gut ausgebildete Arbeitskräfte, ein flexibles Arbeitsrecht oder eine tiefe Inflation. Für BC bedeutete ein Ja zur USR III (und später der kantonalen Umsetzung) praktisch ein Nullsummenspiel. «Was die Holding an Privilegien verlieren würde, könnten wir mit Abzügen bei der bereinigten Gewinnsteuer und Forschung kompensieren». Bei einem Nein müsse man davon ausgehen, dass die Steuerlast etwas steige, aber niemals so sehr, dass BC sie bei der Entscheidung für oder gegen den Standort Winterthur in die Waagschale werfen würde: «Wir bleiben.» Der Abstimmung sehe man jedenfalls gelassen entgegen. (Der Landbote)