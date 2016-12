Nicht super, aber doch immerhin ok

Es gibt einfachere Dinge als zusammenzuziehen. Das gilt privat wie beruflich. Vieles, was einem als selbstverständlich gilt, wird unter dem gemeinsamen Dach als Eigenheit erkennbar. Manches gar als Marotte. Wer nicht unglücklich werden will, muss Gewohnheiten loslassen und eine neue, gemeinsame Kultur des Zusammenlebens finden. Oder um es weniger pathetisch zu sagen: Man muss irgendwie zusammen klar kommen. Die Stadtverwaltung hat diesen Prozess im Superblock bereits hinter sich gebracht. Und das durchaus mit Erfolg. Die anfänglichen Klagen von Mitarbeitenden sind seit dem Einzug Mitte 2015 abgeklungen, viele Befürchtungen haben sich nicht bestätigt, und an die Stelle der alten Gewohnheiten sind neue getreten. Gleichzeitig haben sich natürlich auch nicht alle Erwartungen erfüllt. Nicht zwischen allen Abteilungen sind die Wege kürzer und ist der Draht enger geworden. In einem grossen Haus ist nicht jeder eines jeden Zimmernachbar.

Der Superblock ist nicht super. Aber er ist ok. Das ist das Fazit, das man nach Ablauf der eineinhalb Jahre ziehen kann, auch in finanzieller Hinsicht. Erst diese Woche hat der Stadtrat die Rechnung offen gelegt. Nein, er hat keine makellose Bilanz. Die Stadt hat im von der Axa Winterthur gebauten Superblock zu viel Fläche angemietet, weil sie auch die Kreisschulpflegen dort unterbringen wollte. Umgekehrt wurden zu wenig Aktenräume eingeplant, und nun muss extern Lagerraum angemietet werden. Auch baulich musste die Stadt nachbessern. Dass das Sozialamt einen eigenen Eingang braucht, wurde erst spät erkannt. Und auch sonst wurde da und dort noch etwas retuschiert.

Beim Superblock hat die Stadt die rechte Mischung zwischen Bescheidenheit und gesundem Selbstverständnis gefunden.



Diese Liste ist zwar lang, aber eben nur so lang wie das Projekt der 26 zusammengelegten Standorte gross war. Es ist eine Binsenweisheit, dass ab einer gewissen Komplexität Fehler oder Versäumnisse nicht zu vermeiden sind. Das heisst nicht, dass man sich nicht daran stören dürfte. Wutentbrannt eine Verschwendung von Steuergeldern zu reklamieren, wäre aber fehl am Platz. Denn auch privatwirtschaftliche Unternehmen müssen Grossprojekte nachbessern. Und selbst als Privatperson ist man dagegen nicht gefeit: Bauen Sie nur einmal ein Einfamilienhaus oder eine Küche um.

Politisch relevant ist letztlich, was unter dem Strich steht. Und da hat der Stadtrat Wort gehalten: Er spart mit dem Superblock gegenüber früher jährlich rund 3,2 Millionen Franken ein. Zwar sind die Mietkosten mit 7,6 Millionen höher als geplant (6,9 Millionen), und auch der Umzug kam eine Million teurer als geplant. Aber die Vermietung der verlassenen Verwaltungsliegenschaften spült mehr Geld als erwartet in die Kasse. Es sind also nicht alle Zahlen wie erwartet, aber das Ergebnis stimmt. Auch das ist nicht super, aber es ist ok. Für den Stadtrat spricht, dass er die Kosten aktiv kontrollierte. Die Büromöbel sind dafür das sinnfällige Beispiel. Was brauchbar war, kam mit in den Superblock, anderes wurde aus zweiter Hand beschafft, und den Architekten schaute man zuletzt ganz genau auf die Finger.

Dass überdies der Stadtpräsident in einem Grossraumbüro sitzt, und das wie in einem Puppenhaus auf winzigem Raum, hat im Lichte der ungenutzten Flächen im Superblock einen absurden Beiklang erhalten. Als Bescheidenheitsgeste – wenn auch eine übertriebene – bleibt es aber stehen. Beim Superblock selbst hat die Stadt hingegen die richtig Mischung zwischen Bescheidenheit und gesundem Selbstverständnis gefunden. Die Eingangshalle ist repräsentativ, der Stadtratssaal ebenso, die Architektur sonst zweckmässig. Denkmalpflegerisch hätte man sich mehr, architektonisch vor allem im Innenhof weniger Strenge gewünscht. Aber das sind Details. Wichtiger ist der Standort, und – das kann man sagen – raumplanerisch wurde mit dem Superblock alles richtig gemacht. Der neue Verwaltungsstandort nimmt die zunehmende Öffnung hin auf die Rückseite des Bahnhofs auf, wo auf die Industrie das urbane Leben folgt. Der Superblock ist gut erreichbar, ohne eine repräsentative Baulücke zu besetzen. Den Fehler, die Verwaltung auf das Arch-Areal zu stellen und damit ihre Bedeutung zu verkennen, hat Winterthur nicht gemacht. Der Superblock ist nicht der «Verwaltungstempel» geworden, vor dem gewisse Gegner einst warnten.

Das war auch nicht nötig. Denn einen Tempel hat Winterthur mit dem Semper-Stadthaus schon, und das ist der grosse Wermutstropfen der Verwaltungskonzentration: Das Stadthaus ist zum Geisterstadthaus geworden, auch wenn nach wie vor und zurecht das Musikkollegium dort zu Hause ist. Zwar hat der Stadtrat das Gebäude mit verwaltungsnahen Institutionen, der städtischen Pensionskasse und der Finanzkontrolle, aufgefüllt. Aber diese Nutzung wird der Ausstrahlung des Hauses nicht gerecht. Sie kann nur eine Zwischenlösung sein. Jetzt, wo sich die Dinge im neuen Stadthaus eingespielt haben, sollte die Zukunft des alten in den Fokus rücken. Und die darf ruhig super werden und nicht bloss ok.

(Der Landbote)