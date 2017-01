Nur eine Hand voll Markthändler halten die Stellung

Rosmarie Bütler trägt eine gelbe Daunenjacke, vor ihr liegt frisches Brot. «Wir sind immer auf dem Wochenmarkt», sagt die 72jährige Pensionärin. Seit 16 Jahren verkauft sie das Brot von «Bioback» aus Stammheim in der Winterthurer Altstadt. Auch heute, wo viele Markthändler zu Hause geblieben sind. Aus der Not, macht sie eine Tugend. Denn: Wer Brot braucht, kommt an ihrem Stand nicht vorbei. Der nahe Beck hat geschlossen; die anderen Brotbäcker sind zuhause geblieben.

Nicht der Umsatz des Jahres

Die Eigenheiten des Wochenmarktes sind Rosmarie Bütler vertraut. «Ich weiss genau wie es läuft», sagt sie und wärmt sich an ihrem «Elektroöfeli» auf. Am frühen Morgen seien nur wenige Kunden gekommen. Jetzt herrscht aber emsiger Betrieb.

Gemüse vom Bauerhof gibt es bei Blapps aus Volken. «Wir haben diesen Markttag auch schon ausgelassen», sagt Maja Blapp. Sie trägt eine Wollmütze und bekämpft die Kälte mit warmen Kaffee. Sie und ihr Mann beliefern Kinderkrippen in Winterthur mit Gemüse. Da gehe der Verkauf von Wintergemüse am Wochenmarkt fast im Gleichen. «Die Leute tröpfeln so herein. Den Umsatz des Jahres machen wir heute nicht. Den haben wir bereits vor den Festtagen gemacht», sagt sie und lächelt verschmitzt. Die ungewohnte Leere zwischen den Ständen sei schon speziell.

Näher zusammenzurücken käme aber nicht in Frage: «Sonst finden uns die Stammkunden nicht.» «Die Gebühren für die Marktstände werden nicht nach Anwesenheit sondern pauschal abgerechnet», sagt die Stadtpolizei. Die Verkäufer bezahlen also nicht mehr, wenn sie an diesem ruhigen Dienstag ihre Ware feilbieten.

«Ich will nicht nur Rosinen picken, sondern immer für die Kunden da sein»Susanne Tritten, Besitzerin Chäsland

Käse gibt es immer, Gemüse und Fische sind an die Jahreszeiten gebunden. Für Susanne Tritten ist dies mit ein Grund, warum so viele Stände dem Markt an diesem Dienstag fernbleiben. Sie selbst verkauft ihren Käse auch an diesem betriebsarmen Tag. Sie sieht sich in der Verantwortung. «Ich will nicht nur Rosinen picken, sondern immer für die Kunden da sein», sagt die Besitzerin des «Chäsland». Klar gäbe es keinen grossen Gewinn, aber die Freude der Leute wiege das auf. «Eine Mischrechnung mit viel Herzblut», so Tritten. Diese gehe für sie aber nur auf, weil sie selbstständig sei. Und sie verspricht: Bereits diesen Freitag zeige sich der Markt wieder beinahe in seiner vollen Pracht. Nur einige Blumen- und Gemüsehändler werden fehlen.

(Der Landbote)