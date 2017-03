Nutzung fürs Zeughaus 1

Das Ringen um die denkmalgeschützten Zeughäuser am Mattenbach hat vorerst ein Ende. Gestern unterzeichneten Vertreter der Basis Winterthur GmbH einen Baurechtsvertrag mit der Stadt Winterthur mit einer Lauffrist von 30 Jahren. Nachdem das Stimmvolk 2013 die Überbauung des angrenzenden südlichen Arealteils abgelehnt hatte, hatte Stadtpräsident Michael Künzle (CVP) 2014 verkündet, man wolle die Entwicklung dieser zentrumsnahen Fläche der nächsten Generation überlassen. Im November 2015 unterzeichnete dann die christliche Privatschule SalZH einen Baurechtsvertrag, für die (zusammengebauten) Zeughäuser 2 und 3.

«Der Spatz in der Hand»

Damals wurde auch der Gruppe für ein «Zentrum für Nachhaltigkeit» (einer Vorgängerorganisation der Basis Winterthur GmbH) das Zeughaus 1 angeboten. Diese lehnte zunächst ab. Ihr Konzept, das bei einem Wettbewerb der Stadt 2009 vorne landete, funktioniere nur wenn sie das ganze Areal bekämen. Jetzt hat man doch eingelenkt. «Wir nehmen den Spatz in der Hand, statt der Taube auf dem Dach», sagt Marco Frei von Basis Winterthur. Was konkret geplant ist, und was mit den bisherigen Mietern geschehen soll, darüber wollen die Initianten in den nächsten Wochen informieren.

Er sei «sehr froh, dass dieser Vertrag abgeschlossen werden konnte», sagt Stadtpräsident Künzle. Die Stadt selbst hätte keine freien Ressourcen gehabt, das Gebäude zu entwickeln. «Der Vertrag gibt den Baurechtnehmern die Möglichkeit etwas zu gestalten und dem Areal ein Gesicht zu geben.» Der Baurechtzins ist mit rund 6400 Franken pro Monat rund doppelt so hoch wie bei der Privatschule im etwas kleineren Nebengebäude. Das sei durch andere Flächen, Gebäudequalität und baulichen Zustand bedingt, sagt Künzle. (mig)