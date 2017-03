Quartierdrachen zu Besuch in der Stadt

«Ein rechter Fasnächtler kennt kein schlechtes Wetter», sagt Yves Abdelhak, der im Fasnachtskomitee zuständig ist für den Kinderumzug. Und das ist gut so. Denn kurz nach Start des Umzuges setzt der Regen ein. Manch eine Schminke verschmiert und das Aufklauben von Konfetti zur Zweitverwertung gestaltet sich schwierig. Zum Glück hat eine Hexe Mitleid und versorgt die Jungs mit Nachschub aus ihrem Konfettilager. Mit von der Partie sind in diesem Jahr auch drei Kindertagesstätten. Ein ganzer Stamm kleiner Indianer ist zu bewundern. Für Aufsehen sorgen aber auch die Eisweiherdrachen. 22 Kinder aus dem Eisweiherquartier haben sich mit Hilfe ihrer Eltern in Drachen verwandelt, sogar der rauchende Vulkan fehlt nicht. Für Entzücken bei den Zuschauern sorgen die Allerkleinsten, etwa der Pinguin, der sich nur mit knapper Not auf den grossen Füssen halten kann. Oder die Prinzessin, die hinter ihrem Ohrenschutz kaum etwas vom Treiben um sie herum mitbekommt.

Nach dem Umzug, der von der Steinberggasse über die Obergasse und Stadthausstrasse zum Festzelt vor dem Manor führt, gibt's für die Cowboys, Hexen und Waldmenschen ein Schoggibrötli und ein Getränk.

Mit Spannung warten alle auf die Prämierung der schönsten Masken. Für die Jurierung zuständig sind die Hölloch-Hexen. «Es war schwierig in diesem Jahr, es hatte so viele schöne Masken», lobt Jurypräsident und Preisstifter Peter Moll (Kinderladen Spikus). Die Eisweiherdrachen erhalten einen Sonderpreis als grösste Gruppe. «Das sollte für ein Quartierfestli reichen», meint Moll. Weiter werden in der Kategorie Gruppen die Neonzwerge ausgezeichnet, in der Kategorie 4. bis 6 Klasse zwei Mönche, in der Kategorie 1. bis 3. Klasse eine Maus im Käse und bei den Gfättikindern schwingt der Schellenursli obenaus. Alle erhalten einen Restaurant-Gutschein und Sachpreise. «Es wäre schön, wenn sich für das nächste Jahr ein neuer Preissponsor finden würde», sagt Moll abschliessend. Den Kinderladen Spikus wird es dannzumal ja bekanntlich nicht mehr geben.

Fakowi-Mitglied Abdelhak zieht trotz Regen eine positive Bilanz: «Wir waren überrascht wie viele mitmarschierten.» (Landbote)