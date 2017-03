Reutlinger protestieren gegen die Abkapselung

Nicht alle Orte auf Stadtgebiet erhalten Anschluss an das Glasfasernetz: Die Aussenwachten Reutlingen und Grundhof (Oberi) sowie Neuburg und Radhof (Wülflingen) werden nicht mit schnellem Internet bedient (Ausgabe vom 1. März). In Reutlingen regt sich Widerstand: Gestern übergab Ortsvereinspräsident Markus Läderach eine Petition an Stadträtin Barbara Günthard (FDP).

Viele Bewohner haben das Gefühl, Einwohner zweiter Klasse zu sein



Die 103 Unterzeichner verlangen, «dass in Reutlingen ein Glasfasernetz erstellt und betrieben wird». Viele Bewohner hätten das Gefühl, Einwohner zweiter Klasse zu sein, so Läderach. «Wir haben keine Post mehr, der Bahnhof soll schliessen, und es gibt keinen Glasfaseranschluss.» Das komme nicht gut an bei den Leuten. Günthard nahm die Unterschriftenbögen dankend entgegen.

Reutlingen ist mit 409 Einwohnern der grösste der abgehängten Weiler; in Neuburg wohnen 180 Personen (statistische Quartiere). Die sehr kleinen Siedlungen Grund- und Radhof werden von der Statistik nicht erfasst. (Der Landbote)