Ruine Alt Wülflingen wird aufwendig saniert

Die Ruine Alt Wülflingen braucht eine Renovation. Die Ruine, von der ein Wehrturm erhalten ist, stammt aus dem 13. Jahrhundert. Sie ist ein beliebtes Ausflugsziel - befindet sich aber in so schlechtem Zustand, dass sie einzustürzen droht, wie die Stadt am Donnerstag mitteilt.

Die Mauern des Wehrturms weisen Risse auf. Wasser ist eingedrungen, es sind Ausbauchungen zu sehen. Um den Zerfall des Bauwerks aufzuhalten, schützt seit 2013 ein Notdach die Mauern vor Regen und Gurte halten die Steine zusammen.

Per Seilbahn und Hubschrauber

Nun liegt ein Sanierungskonzept vor und diesen Monat wird der Turm eingerüstet. Die Ausbauchungen werden mit Armierungsnetzen gesichert. Der angegriffene Mauerkern wird mit speziellem Mörtel stabilisiert, den man in das Bauwerk injizieren kann.

Die Steine der äusseren Mauer werden mit Ankern gesichert, im Bereich der Ausbauchungen werden sie neu aufgemauert. Die Ecken des Wehrturms werden ebenfalls mit Ankern gesichert. So sieht es das Baugesuch vor, das am Freitag publiziert wird.

Die Arbeiten beginnen laut Stadtgrün Winterthur im Mai und sollen bis Juli 2018 dauern. Die Ruine liegt im Wald. Deshalb wird das Material über eine Forstseilbahn zur Baustelle transportiert. Schwere Lasten wird ein Hubschrauber bringen. (huy/SDA)