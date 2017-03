Schielt Fritschi auf die städtischen Werke?

«Gegen seinen Willen» musste FDP-Stadtrat Stefan Fritschi vor nunmehr sieben Jahren das Departement Schule und Sport übernehmen. So schrieb es damals der «Landbote». Tatsächlich hatte sich Fritschi andere Ressorts gewünscht, beispielsweise den Bau oder die Technischen Betriebe. Sieben Jahre später kann Fritschi seinen Willen nun durchsetzen.

Laut mehreren gut unterrichteten Quellen sucht er eine neue Herausforderung und will bereits im Frühling das freigewordene Departement Technische Betriebe übernehmen. Dieses ist unterteilt in die Bereiche Stadtwerk, Stadtbus und Stadtgrün. In Fritschis jetzigem Departement wird offenbar bereits über einen möglichen Nachfolger oder eine Nachfolgerin spekuliert.

Fritschi der Zweitälteste

Wenn der Stadtrat nach dem Wahltag am 2. April wieder komplettiert ist, geht es jeweils auch darum, allfällige Departementswechsel vorzunehmen. Traditionell geht der Stadtrat dabei nach dem Anciennitätsprinzip vor, und Fritschi ist nach Michael Künzle (CVP) der Amtsälteste im Gremium. Stefan Fritschi wollte gestern nicht inhaltlich über das Thema sprechen. «Wer jetzt schon von Departementsrochaden spricht, setzt einzig Gerüchte und Mutmassungen in die Welt», sagt Fritschi. «Die Verteilung der Departemente findet erst nach dem zweiten Wahlgang statt und ist stets ein Mehrheitsentscheid des Stadtrats.» Manchmal gelte das Anciennitätsprinzip, manchmal nicht.

Bürgerliche wollen Stadtwerk

Exponenten von Fritschis Partei, der FDP, wollen keine Aussage machen zu allfäligen Departementswechseln. Doch sie betonen einmal mehr, dass die Technischen Betriebe als «Schlüsseldepartement» in die Hände eines erfahrenen bürgerlichen Politikers gehörten. Insgesamt 15 Jahre hatten SP und Grüne die Führung über die Betriebe inne, «viel zu lange», findet die FDP.

«15 Jahre Rot-Grün – viel zu lange»



In der nächsten Legislatur, die 2018 startet, ist zudem ein Neuanlauf geplant zur Verselbständigung von Stadtwerk. Dieses soll zumindest teilweise aus dem Verwaltungsbetrieb ausgelagert werden. Das bürgerliche Vorhaben wurde als Folge der Wärmering-Affäre auf Eis gelegt.

SP will Beutlers Wechsel

Neben Fritschi nimmt man in der Winterthurer Polit-Szene auch von Finanzvorsteherin Yvonne Beutler (SP) an, dass sie sich einen Departementswechsel momentan zumindest gut überlegt. Seit längerem wird spekuliert, ob Beutler zudem 2018 den Posten des Stadtpräsidenten angreifen wird. Beides bestätigte Beutler bis heute nicht.

Ihre Partei scheint allerdings einen klaren Wunsch zu haben. Mehrere Exponenten sprechen sich für einen Departementswechsel von Beutler aus, spätestens nach den Gesamterneuerungswahlen 2018. Es laufe der SP-Strategie zuwider, dass eine linke Politikerin als Finanzchefin den Sparkurs einer bürgerlichen Regierung vertreten müsse. Die Rede ist von einer «schwierig zu vermittelnden Doppelrolle».

Kein Wechsel nach Burnouts

Keine Wechselgerüchte gibt es zu den Stadträten Nicolas Galladé (SP, Sozialdepartement) und Josef Lisibach (SVP, Baudepartement). Galladé scheint im SP-Schlüsseldepartement sehr zufrieden, Lisibach ist erst seit drei Jahren im Amt. Sicherheitsvorsteherin Barbara Günthard (FDP) wird ein Wechsel ebenfalls nicht zugetraut. Sie geriet erst kürzlich in die Schlagzeilen mit der Burnout-Serie beim Polizeikader. In der gerade erst angelaufenene Reorganisation den Posten zu wechseln, dieses Szenario kommt bei den angefragten Politbeobachtern nicht gut an.

(Der Landbote)