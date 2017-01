Schnee legt Verkehr lahm

Der starke Schneefall hat am Donnerstagmittag den Verkehr auf der A1 lahmgelegt. Zwischen Affoltern und der Verzweigung Winterthur-Ost ist es wegen Schneeglätte zu massivem Stau gekommen, meldet die Verkehrsinformation des TCS. Auf der Strecke in Richtung St. Gallen war nur noch ein Fahrstreifen befahrbar. Auch auf der A1 in Richtung Zürich zwischen der Verzweigung Winterthur-Ost und dem Brüttisellerkreuz ist es zu Stau gekommen.

Die Fahrzeuglenker mussten bis zu 2 Stunden mehr Fahrzeit einrechnen. Laut TCS kamen mehrere Lastwagen zum stehen. Reisenden nach St. Gallen und St. Margrethen wird empfohlen die Strecke ab Verzweigung Limmattal via A3/A13 in Richtung Chur zu umfahren.

Wie die Kantonspolizei gegenüber 20Minuten bestätigt, kam es zu diversen kleineren Unfällen mit Blechschaden. Vereltzte soll es keine gegeben haben.

(far)