Schusswaffen sind so gefragt wie noch nie

Wer in der Schweiz eine be­willigungspflichtige Schusswaffe kaufen will, braucht einen Waffenerwerbsschein. Und einen solchen wollen immer mehr Menschen. Allein im Kanton Zürich ist die Zahl der Gesuche im vergangenen Jahr auf mehr als 5300 gestiegen. Das bedeutet fast ein Drittel Zuwachs zum Vorjahr und mehr als doppelt so viele wie im Jahr 2010. Dies zeigen Zahlen, welche die Kantonspolizei Zürich auf Anfrage ausweist.

Der Katalog von Waffen, zu dessen Kauf der Schein befähigt, ist vielfältig: Er reicht von Pistolen und Revolvern über Selbst­ladeflinten bis hin zu halbautomatischen Gewehren. Dafür nötig ist ein sauberer Strafregisterauszug. Je nach Wohngemeinde muss ein Gesuchsteller ausserdem einen Fragebogen ausfüllen oder zu einem Gespräch mit der Polizei oder der Verwaltung.

Auch auf dem Winterthurer Stadtgebiet war die Zahl der Gesuche im letzten Jahr mit 418 auf einem Rekordhoch. Die Entwicklung im Kanton Zürich deckt sich mit dem nationalen Trend.

Hauptgrund Angst?

Unter den Gesuchstellern sind viele Sportschützen und Waffensammler. Die Zunahme haben aber nicht sie alleine verursacht. Wie andere Fachleute aus der Waffenszene spricht der kantonale Schiesssportverbandspräsident Urs Stähli von einer allgemeinen Verunsicherung in der Bevölkerung: «Ich nehme an, dass der Grund für den Anstieg vor allem jene Menschen sind, die sich unsicher fühlen und deshalb eine Waffe kaufen.»

Die Polizei rät davon ab, sich eine Waffe für die Selbstverteidigung anzuschaffen. «Das ist nicht sinnvoll, weil man die Waffe nur zu Hause und in Notwehrsituationen einsetzen könnte», sagt Marco Cortesi, Sprecher der Stadtpolizei Zürich. Grundsätzlich sei die Sicherheit Sache der Po­lizei. (Landbote)