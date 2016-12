Senkrechtstarterin auf Samtpfoten

Als die eine Barbara ihre Kandidatur wegen ihrer Schwägerin Barbara zurückziehen musste, trat eine dritte Barbara auf den Plan. Fast über Nacht musste Barabara Huizinga entscheiden, ob sie im Wahlkampf um den frei werdenden Stadtratssitz mittun will — und sie wollte. «Ich habe mich parteiintern für eine EVP-Kandidatur stark gemacht. Darum war es eine logische Konsequenz, dass ich bereit war, selber anzutreten», sagt die 36-Jährige. Die Chancen seien bei einer Ersatzwahl klar grösser als bei einer Gesamterneuerungswahl, ist sie überzeugt. Doch sie bleibt Realistin: «Es ist mir klar, dass andere auf eine breitere Wählerschaft zählen können. Trotzdem werde ich Vollgas geben.»Diese Ankündigung nimmt man Barabara Huizinga ab. Im Gespräch ist ihre Energie spürbar. Sie wirkt motiviert und positiv. Wenn sie spricht, sprudelt es richtiggehend aus ihr heraus. Sie scheint gerüstet für den Wahlkampf. Was ihren Auftritt betrifft, wird sie sich nicht verstecken müssen. Sie hat Ausstrahlung und spricht flüssig und klar.

«Die EVP wirkt vermittelnd»

Etwa, wenn sie erklärt, weshalb die Kleinpartei EVP einen Stadtratssitz braucht: «Wir sind eine Partei, die oft vermittelnd wirkt. Leider ist das für die Medien nicht so spannend und man nimmt uns kaum wahr.» Eine Kandidatur sei deshalb eine Chance, auf die Arbeit der Partei aufmerksam zu machen. Die EVP war erst einmal im Stadtrat vertreten, von 2002 bis 2010 mit Maja Ingold. Fragt man andere nach ihren Schwächen, wird Huizingas noch kurze politische Karriere und die mangelnde Führungserfahrung genannt. Sie politisiert erst seit August 2014 im Grossen Gemeinderat. Zuvor war sie auf nationaler Ebene im EVP-Zentralvorstand aktiv. Sie könne diese Kritik gut akzeptieren, sagt Huizinga. «Deshalb hätte ich auch gerne die erfahrenere Barbara Günthard Fitze unterstützt.» Aber ein kleinerer Erfahrungsschatz sei nicht nur ein Nachteil: «Ich gehe unverbraucht und somit anders an Herausforderungen heran. Und ich bin bereit, von anderen zu lernen.» Bezüglich Führungserfahrung verweist sie auf ihre Vorstandsarbeit für die EVP. «Ich bin ein Teammensch und in der Partei führen wir im Verbund. Das ist im Stadtrat ja ähnlich.» Huizinga hat für sich den Wahlslogan «Eine verlässliche Löwin für Winterthur» gewählt. So ganz erschliesst sich dem Wähler dieser Ausspruch nicht. Huizinga räumt ein, sie sei schon gefragt worden, wie sie auf den Slogan gekommen sei und versucht ihn zu erklären: «Eine Löwin ist auf Samtpfoten unterwegs und kann trotzdem prägen. Sie ist nicht laut, kann aber brüllen wenn nötig und sie hat das Rudel im Auge, ist verlässlich.» Sie wisse, dass es gewagt und selbstbewusst sei, das Bild der Löwin zu wählen. «Aber mit Verzagtheit erreicht man in der Politik nichts.»

«Für Winterthur bestimmt» Aufgewachsen ist Huizinga in Affoltern am Albis. «Doch eigentlich war ich schon immer für Winterthur bestimmt.» Ihr gefalle es, dass man so schnell im Grünen sei und dass sich die Stadt einen dörflichen Charakter behalten habe. «Hier lassen sich schnell Beziehungen aufbauen.» Deshalb zog Huizinga mit ihrem Mann und ihren beiden Kindern 2008 nach Winterthur. Ihren Namen verdankt sie ihrer Heirat mit Andreas Huizinga im Jahr 2002. Der Name ist holländisch und wird «Heizincha» ausgesprochen. «Hätten wir geahnt, wie viele Leute Mühe damit haben, hätten wir uns vielleicht für meinen Ledignamen Kauer entschieden», sagt sie. Ihr Sohn (12), ihre Tochter (10) und Huizingas Mann unterstützen sie beim Abenteuer Stadtratswahlkampf, obwohl eine Wahl eine grosse Umstellung mit sich brächte. «Es ist angedacht, dass mein Mann sein Pensum als Bezirksrichter auf 50 Prozent reduzieren würde.» Huizinga ist jedoch ohnehin immer berufstätig geblieben. Sie arbeitet auf der Intensivstation des Spitals Lindberg. «Für mich war es wichtig im Beruf zu bleiben. Einerseits wollte ich die gute Ausbildung nicht brachliegen lassen, andererseits brauche ich den Berufsalltag auch, um eine gute Mutter sein zu können. Ich würde eingehen, wenn es mein grösstes Problem wäre, dass der Boden nicht streifenfrei ist.»

Allgemeine Dienstpflicht für Männer und Frauen

Auffällig in Huizingas Biografie ist, dass sie die Rekrutenschule als Spitalsoldatin absolvierte. Was bewog sie dazu? «Die Gleichstellung von Mann und Frau. Das heisst nicht nur gleiche Rechte, sondern auch gleiche Pflichten.» Es müsse nicht Militärdienst sein, eine allgemeine Dienstpflicht für alle würde sie aber begrüssen. Die Zeit in der Rekrutenschule erlebte sie als extrem spannend. «Wir waren nur zwei Frauen und natürlich wurden wir von den Männern getestet. Aber letztlich gewann ich vor allem ganz viele loyale Kollegen.» In jener Zeit habe sie gelernt, nicht alles perönlich zu nehmen. Denn Huizinga machte in ihrem Leben einiges anders, als es gemeinhin erwartet wird. «Ich heiratete mit 22 Jahren und hatte dann früh Kinder. Das verstanden viele nicht. Aber das war mir immer egal. Wenn ich überzeugt bin, dass etwas richtig ist, ziehe ich es durch, egal, was andere sagen.» Ein Grund für die frühe Heirat dürfte ihr freikirchlicher Hintergrund sein. Huizinga ist Heilsarmee-Mitglied und dort in der Sonntagsschule aktiv. «Ich finde das eine tolle Kirche, weil sie nah am Menschen ist und soziale Arbeit macht.» Deshalb entschied sie sich im Alter von 16 Jahren für ein Sozialjahr bei der Heilsarmee in Kanada. «Dieses Jahr war deutlich härter als die RS.» Fragt man Huizinga, was sie bei einer Wahl im Stadtrat bewegen möchte, nennt sie nicht konkrete Geschäfte sondern sagt: «Ich möchte eine nahe Politikerin sein, der es gelingt, das Vertrauen nach schwierigen Jahren zurückzubringen.»

«Zweiten SVP-Sitz verhindern»

Auf den Wahlkampf freut sich Huizinga. «Natürlich habe ich auch Respekt davor, aber man kann persönlich wohl nur gewinnen.» Anderen, etwa an den Podien, auf die Füsse zu treten, liege ihr allerdings nicht so. «Öffentlich möchte ich das nicht. Alle fünf Kandidaturen haben eine Berechtigung.» Trotzdem ist für sie klar: «Die SP hat rechnerisch keinen Anspruch auf einen dritten Sitz.» Auch der rechten Seite mag sie den Sitz nicht zugestehen. «Wir müssen verhindern, dass die SVP einen zweiten Sitz holt.» Die Mittelinks-Parteien müssten sich deshalb nach dem ersten Wahlgang absprechen und möglichst auf eine Kandidatur einigen. Sie selber ist überzeugt, dass sie auch Stimmen jenseits der EVP gewinnen kann. «Ich spüre einen starken Rückhalt, auch von Leuten, die sonst anders wählen.» (landbote.ch)