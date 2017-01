Sex-Filme – Polizei greift an Schulen ein

«Gerade diese Woche hatten wir einen solchen Fall», sagt Roger Peter, Chef des Jugenddienstes der Stadtpolizei Winterthur. Eine Oberstufe habe Meldung erstattet, dass in einem Chat Filme mit pornografischem Inhalt verschickt worden seien. Der Jugenddienst habe daraufhin vor Ort Beweise gesammelt.

Zwischen 2013 und 2015 gab es im Kanton Zürich 205 Verfahren gegen Jugendliche, die illegale Gewaltdarstellungen oder verbotene Pornografie per Handy oder mit dem Computer verbreiteten. In den drei Jahren zuvor waren es gerade einmal 26, wie die «NZZ am Sonntag» berichtete. Der Jugenddienst bearbeitete 2016 laut Stadtpolizei etwa ein Dutzend solcher Verfahren. «Die Zunahme lässt sich durch die Verfügbarkeit der neuen Medien erklären», sagt Vera Vogt, Abteilungsleiterin der Schulsozialarbeit Winterthur. Viele Jugendliche hätten heute schon sehr früh ein Mobiltelefon.

Selten in den Kantonsschulen

In den Volksschulen Winterthurs intervenieren Polizei und Schulsozialarbeit. «Insbesondere in der Oberstufe, seltener in der Mittelstufe gibt es immer wieder solche Fälle», sagt Felix Müller, Präsident der Kreisschulpflege Stadt-Töss. Auch Ruedi Ehrsam, Präsident der Kreisschulpflege Seen-Mattenbach bestätigt solche Vorkommnisse. «Die Berichte zu den Vorfällen sind so schlimm, dass ich sie nicht einmal ganz lesen kann.»

Lediglich im Schulkreis Veltheim-Wülflingen gab es keine Interventionen. «Gravierende Verstösse kenne ich nicht. Wenn, dann wurden diese intern gelöst», sagt der zuständige Präsident René Schürmann.

In den drei Winterthurer Kantonsschulen sind in den vergangenen Jahren hingegen wenige Fälle bekannt, bei denen Jugendliche illegale Inhalte digital verbreiteten. Im «Büelrain» konnten sie intern gelöst werden, im «Rychenberg» gab es einen Fall, bei dem der Jugenddienst dazugezogen wurde, und «Im Lee» ist gar kein Fall bekannt. Ein Verfahren gab es in keiner Kantonsschule. «Das Thema ist bei den Schülerinnen und Schülern, die direkt nach der Primarschule kommen, am grössten», sagt Christian Sommer, Leiter der Kantonsschule Rychenberg, dem einzigen Langzeitgymnasium der Stadt.

Die Winterthurer Schulen reagieren auf die Häufung der Vorfälle mit Prävention. Die Stadtpolizei organisiert zwei Lektionen in der fünften Primarklasse, für Schulen, die interessiert sind. «Früher boten wir die Lektionen in der Oberstufe an. Wir haben aber gemerkt, dass der richtige Umgang mit neuen Medien schon früher zum Thema wird», sagt Roger Peter von der Stadtpolizei. Im Langzeitgymnasium Rychenberg gibt es für die Neulinge schon früh einen Vortrag des Jugenddienstes.

Der Lehrplan 21, der in der Oberstufe im Sommer 2019 startet, legt einen Schwerpunkt auf Informatik und Medien. «Ich nehme an, dass wir die Nutzen und Gefahren des Internets dann vertiefter thematisieren können», sagt Felix Müller, Präsident der Kreisschulpflege Stadt-Töss.

