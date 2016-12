Sie lässt sich nicht gerne bremsen

Wer sich ein «Winti-Chind» nennt und zwischen 20 und 40 Jahre als ist, der muss Tanja Schumann eigentlich kennen. Mindestens vom Sehen her. Denn mit ihren monatlich wechselnden Frisuren, ihrem helltürkisen Damenvelo und ihrem offenen Lachen fällt die 30-jährige Coiffeuse und Pew Pew-Sängerin auf.

Das Treffen mit Schumann findet an einem Montagmorgen statt. Ihr Salon ist noch zu. Sie trägt die Haare an diesem Tag schulterlang und blond, die Fingernägel golden lackiert, die Lippen pink geschmickt. Ihre Füsse stecken in schwarz gepunkteten Socken und goldenen Reebok-Sneakers. Das könnte kitschig aussehen. Bei Schumann passt es.

Schon im Kindergarten habe sie gewusst, dass sie Coiffeuse werden wollte. Sie habe Farbstifte nass gemacht und sich damit die roten Haare angemalt. «Ich ziehe mein Ding durch», sagt Schumann. «Meine Kunden kann ich damit auch meistens überzeugen.» Nach einer Pause schiebt sie nach: «Das kann man jetzt natürlich auch falsch verstehen.»

Von den drei Zielen

Keine Frage: Tanja Schumann hat ein gesundes Selbstvertrauen. «Ich habe mir als Kind drei Ziele gesteckt, und die habe ich jetzt erreicht», sagt sie, nach ihrer Situation gefragt. Natürlich habe sie aber jeweils auch Angst vor grossen Lebensschritten. Wie damals, als sie mit 25 Jahren das Lokal in der Neustadtgasse mietete und sich als Coiffeuse selbständig machte. «Oder jedes Mal wenn ich mit meinen Bandkollegen von Pew Pew auf die Bühne trete.

Tanja Schumann

Dabei hat Schumann der Erfolg vieles leichter gemacht. Ihr Coiffeursalon lief von Beginn an wie geschmiert, dank Mund-zu-Mund-Propaganda und spontanen Kunden, denen der Blick durch das Salonfenster in der Neustadtgasse gefallen hat. «Deshalb musste ich nie Werbung machen.»Und die Band Pew Pew, die es seit zweieinhalb Jahren gibt, wurde dieses Jahr bereits für einen Auftritt auf die grosse Bühne der Musikfestwochen berufen.

Der eigene Salon und die grosse MFW-Bühne, das sind schon zwei von drei Zielen, die sich Schumann als Kind gesteckt hatte. Das dritte Ziel hat Schumann schon vor zwei Jahren abgehakt: Sie ist zurück in die Wohnung gezogen, in der sie aufgewachsen ist. «Einfach weil es eine schöne Altbauwohnung im schönsten Quartier von Winterthur ist, im inneren Lind», sagt sie.

Permanenter Vorwärtsdrang

Mit Pew Pew ist Schumann derzeit im Studio, das erste mal, mit dem Ziel sechs Songs einzuspielen. Die ganze Festplatte ihres Handys sei voll mit Songideen und skizzierten Melodien. «Wenn wir uns voll reinhängen, dann kann das mit der Band was werden», sagt sie. Schumann hat einen spürbaren Vorwärtsdrang, und sie lässt sich nicht gerne ausbremsen. «Steht ein Auftritt an, sind die Jungs kaum zu bremsen», sagt sie über ihre Band-Kollegen. «Sonst muss man sie ab und zu ein bisschen motivieren.» Sie wünsche sich eben, Musik auf einem konstant hohen Niveau zu machen. Die Spontaneität kommt bei Pew Pew ohnehin nicht zu kurz. Die Band verwebt ihre Ideen jeweils in einem Jam zu Songs. «Das ist grossartig, aber oft sehr anstrengend», sagt Schumann.

Mittendrin im Winti-Kuchen

Als Winti-Chind, Coiffeuse und Sängerin steckt Schumann mittendrin im Winti-Kuchen. Ob sie will oder nicht. Genug hat sie deswegen aber nicht von der Stadt. «Ich wurde hier sozialisiert, habe schon, als ich noch ganz klein war, mit meinen Eltern an den Musikfestwochen mitgeholfen», sagt sie und erzählt, wie sie 1992 von der Band «Cookie Crew» auf die Bühne geholt wurde. «Heute bin ich aber längst nicht mehr so in der lokalen Szene involviert, wie noch bis vor fünf Jahren.» Früher sei es ihr wichtig gewesen, cool und mit dabei zu sein. «Ich hatte immer Angst, sonst etwas zu verpassen.» Heute sei sie gelassener und habe mehr Abstand. «Das tut gut.»

Die Informationen erreichen Schumann aber weiterhin. Als Coiffeuse fliegen ihr die Geschichten aus dem grossen Dorf Winterthur nur so zu. «Mich stresst das überhaupt nicht», sagt sie. Mit den Kunden ergäben sich manchmal sehr persönliche Gespräche und langjährige Beziehungen, wohl auch deshalb, weil jeder den Salon und sie als Coiffeuse für sich alleine habe. So hat Schumann eine 86-jährige Kundin, der sie seit der Lehre einmal pro Woche die Haare wäscht. Schumann nennt sie, ihre «dritte Grossmutter». Sie sei, wie eine «beste Freundin». «Sie versteht ganz genau, wie ich über etwas denke oder etwas empfinde, und umgekehrt.» Trotz des Altersunterschieds dutzen sich beide. Es war Tanja Schumann, die der deutlich älteren Freundin das Du antrug, entgegen der Konventionen. «Ich weiss, das macht man nicht, aber wir waren schon so vertraut, da passte das ‹Sie› einfach nicht mehr.»

(Der Landbote)