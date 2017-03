So schwimmt es sich in der Traglufthalle

Im Internet tönt es super. An­genehm warm ist das Wasser im überdachten Freibad Schaff­hausen, 27 Grad. Das Geisi wird nur auf 24 Grad geheizt, jeweils von Mai bis September. Noch ein Vorteil: In Schaffhausen können die Benutzer der Traglufthalle die geheizten Garderoben des ­daneben stehenden Hallenbades gebrauchen – kein Frieren beim Um­ziehen und auf dem Weg zum Becken. Vorfreude kommt auf.

Bei der Ankunft der erste Dämpfer. Die Lufthalle ist für die Öffentlichkeit nur zeitweise zugänglich, Schulen und Vereine haben Vortritt. Als Privat­person kommt man in der Regel nur von 10 bis 14 Uhr hinein; es hätte sich gelohnt, daheim die Öffnungs­zeiten zu überprüfen. Wohl dem, der nicht sehr früh aufsteht.

Etwas grossspurig für unseren Geschmack muten die Bezeichnungen an. Die Anlage, vier Bushaltestellen vom Bahnhof Schaffhausen entfernt, wird «Freizeitpark» genannt, das Bad heisst «Wasserpark». Die Traglufthalle wird von einer Industriefirma ­gesponsert und firmiert als «SIG-Winterdach». Muss das sein? Ist doch egal: Hauptsache, das mit dem Luftdach funktioniert. Also rein ins Vergnügen.

Acht Franken kostet der Eintritt, gleich viel wie bei uns. Der Zugang zur Lufthalle erfolgt vom Hallenbad aus durch einen ­gedeckten Gang, der ein bisschen an ein Gewächshaus erinnert. Die improvisierte Passage ist nicht beheizt; wer gerade geduscht hat, schreitet darum eilig über die ­Bodenmatten hinweg zur blauen Drehtüre, hinter der sich die ­ballonartige Hülle öffnet.

Schummriges Licht, stickige Luft

Der erste Eindruck: Recht dunkel ist es hier drin, und etwas eng. Von den sechs aufgestellten Flutlichtlampen brennen drei. Etwas heller wird es, als sich draussen der Nebel lichtet und mehr Tages­licht durch die weisse ­Decke dringt. Beengt wirkt der Raum wohl auch darum, weil das Winterdach auf der einen Seite direkt am Beckenrand endet. Gegenüber ist etwas mehr Platz; hier hat man sogar eine kleine Holztribüne aufgestellt.

Die Halle ist funktional, zum Wohlfühlen scheint sie nicht gemacht.



Am Beckenrand ist es nicht ­gerade warm, obwohl nebst dem Wasser auch die Luft geheizt wird. Auf dem Handtuch hin­legen möchten wir uns hier jedenfalls nicht. Also schnell ­hinabgestiegen. An diesem ­Morgen hat es einige Besucher, doch nicht sehr viele. Das eigene Trainingsprogramm zu absol­vieren, fällt da leicht, und dafür sind wir ja gekommen.

Die Halle ist funktional, zum Wohlfühlen scheint sie nicht gemacht. Die Ausstattung ist bescheiden: In einer Ausbuchtung stehen zwei Wasserballtore, die Gerätschaften der Vereine werden in haifischkäfigartigen Gittern dem Becken entlang gezogen. In zwei Ecken hat man Abfalleimer platziert, auf denen für Eiscreme geworben wird. Dafür ist es uns dann doch zu kalt.

Plötzlich wird es laut. Kanuten drehen auf Bahn 1 und 2 ein ­Video, und die Luft­wände scheinen den Schall zurückzuwerfen. Wir steigen aus dem Becken und atmen tief durch. Die Luft könnte besser sein – gibt es eine Lüftung? Ja, es gibt eine: Die be­heizte Aussenluft, die an der Stirnseite des Beckens zugeführt wird, trägt zugleich das Dach. Hinter einer blauen Metall­­abdeckung, die wie ein über­dimensionierter Ritterhelm aussieht, wird die von einem Gas­motor geheizte Luft nach oben geblasen, was die elastische Hülle leicht kringeln lässt.

33 Grad imoffenen Aussenbecken

Die subjektive Bilanz nach dem Schwumm: Die Traglufthalle ist eine kostengünstige Behelfs­lösung, und das merkt man ihr an. Würde einer Bier zapfen und eine Brezel reichen ­– man könnte sich in einem hastig aufgestellten ­Partyzelt auf einem ­entlegenen Festgelände wähnen.

Jetzt freuen wir uns auf die heisse Dusche. Doch es kommt noch besser: Aus dem Hallenbad­becken kann man sich nach draussen in den Thermalbereich samt Whirlpool treiben lassen. Wohlig warm ist es hier, und ­zugleich erfreuen wir uns an der ­frischen Luft – ein Genuss für die Sinne, der für die Erfahrungen im ­Festzelt entschädigt.

Erst beim Abtrocknen fragen wir uns, wie beim ungedeckten Aussenbecken, auf 33 Grad geheizt, wohl die Ökobilanz aussieht.

(Der Landbote)