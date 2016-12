Stadt investiert in Wülflingen 6,9 Millionen

«Und was soll das alles kosten?» Der Stadtrat gab gestern in einer Mitteilung die Antwort auf die letzte grosse Frage zum Frohsinnareal. 6,9 Millionen Franken will er mitten im Herzen von Wülflingen gesamthaft investieren. In einen Landkauf, ein Bau- und ein Renovationsprojekt. Der Investitionsentscheid im Finanzvermögen fällt in seine eigene Kompetenz. Das Parlament darf nicht mehr mitreden.Wie der künftige Dorfkern etwa aussehen soll, weiss man schon eine Weile. Im Oktober 2015 gab die Stadt den Sieger eines Wettbewerbs bekannt. Noch im gleichen Jahr zeigte Bauvorsteher Josef Lisibach (SVP), selbst Wülflinger, der Bevölkerung die Pläne der Rohrbach Wehrli Pellegrino Architektenagentur. Die vorwärtsgewandte Kommunikation hatte ihre Gründe. Das Areal, jahrelang eine Brache, war Gegenstand einer langen Kontroverse. Zudem hatte der Stadtrat ein mit der Bevölkerung erarbeitetes Aufwertungsprojekt für den Dorfkern sistiert, um zu sparen.

Das Kleingedruckte

Gegenüber dem Stand von 2015 haben sich am Projekt nur noch Details geändert. Die Grundstruktur bleibt: Das denkmalgeschützte Bauernhaus, das Immobilienbesitzer Bruno Stefanini der Stadt 2012 zusammen mit seinem Anteil des Landes geschenkt hat, bleibt stehen und wird saniert, worauf 1,4 Millionen Franken der Gesamtkosten entfallen.

Daran anschliessend entstehen zwei Ersatzneubauten, mit einem schmucken Kopfbau an der Riedhofstrasse samt einem Quartierraum und einem Café mit Sitzplatz und Verkaufsfläche – einen Interessenten dafür gibt es schon. In den drei Gebäuden befinden sich zehn Wohnungen, fünf mit 2,5, drei mit 3,5 und zwei mit 4,5 Zimmern. Jede zweite Wohnung ist ebenerdig erschlossen oder mit dem Lift zugänglich und soll sich so für betagte Mieter eignen. 18 Parkplätze sind auf dem Areal vorgesehen. Weil neun für Mieter reserviert bleiben, verkleinert sich das öffentliche Angebot auf weniger als die Hälfte.

Der Kuhhandel

Mit der BW Holding AG, der rund 20 Prozent der 1248 Quadratmeter des Areals gehören, hat sich die Stadt auf einen Deal verständigt: Die Firma verkauft der Stadt nicht nur das Land, sondern tritt mit der BW Generalbau AG auch als ausführende Generalunternehmerin in Erscheinung. Finanzvorsteherin Yvonne Beutler (SP) bestätigte gestern, dass die Firma den Bauauftrag an den Landverkauf geknüpft hatte, ohne dies weiter zu kommentieren. Die Verhandlungen habe das Departement Bau geführt, so Beutler. Die Beantwortung der Frage, ob das Submissionsrecht durch dieses Vorgehen gewahrt bleibe, musste die Stadt vertagen.

Der Landhandel wird vollzogen, wenn der Generalunternehmensvertrag abgeschlossen und die Baubewilligung erteilt ist. Auf dem Baugesuch, das am 6. Januar publiziert wird und dann zur Einsicht aufliegt, wird darum nebst der Stadt auch die BW Holding als Antragsstellerin erscheinen.

Die Rendite

Schon früh hatte der Stadtrat betont, für das Projekt eine gute Wirtschaftlichkeit anzustreben. Beutler nannte nun auf Nachfrage eine berechnete Bruttorendite von 3,71 Prozent. Mit dem Bau soll, wenn alles glatt läuft, im Herbst 2017 begonnen werden, die Fertigstellung ist Anfang 2019 geplant. Das ist einige Monate später als geplant. Für die Verschiebung gibt es aber einen guten Grund: Man wollte die Dorfet 2017 durch die Arbeiten nicht stören. (Landbote)