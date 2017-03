Stadt kauft Restaurant Römertor

Die Stadt Winterthur sichert sich dank Vorkaufsrecht die Liegenschaft des Restaurants Römertor in Oberwinterthur. Unter die Wirte will die Stadt aber nicht gehen. Restaurant-, Hotel- und Saalbetrieb werden geschlossen. Die Stadt will das Areal aufwerten.

Die Stadt war schon einmal Besitzerin des «Römertors«. Im Jahr 2005, im Zuge des Sparpakets «win.03», verkaufte sie die Liegenschaft jedoch. Dabei sicherte sie sich aber ein Vorkaufsrecht, falls das Objekt wieder einmal auf den Markt kommen sollte.

Dies ist nun der Fall. Die neuen Besitzer wollen sich davon trennen und auch den Hotel- und Restaurantbetrieb nicht weiterführen. Wie die Stadt am Freitag mitteilte, nimmt sie ihr Vorkaufsrecht wahr und kauft das «Römertor«.

«Städtebauliche Aufwertung»

Per Ende Juni werde es ins Eigentum der Stadt übergehen. Über den Kaufpreis macht die Stadt in ihrer Mitteilung keine Angaben. Der Restaurant-, Hotel- und Saalbetrieb werde vorderhand nicht weitergeführt. Stattdessen soll das Areal mit dem Flachdachbau «städtebaulich aufgewertet» werden.

Was das genau bedeutet, soll nun in einem Entwicklungsprozess definiert werden. Bis klar ist, was mit dem «Römertor» passiert, will die Stadt die Liegenschaft zwischennutzen.

Das «Römertor» umfasst 120 Restaurantplätze, eine Terrasse, einen Seminar- und Festsaal, zwei Kegelbahnen und 50 Parkplätze. Die 22 Hotelzimmer gehören nicht zur gekauften Liegenschaft, da sie von den Wirten nur dazugemietet wuden. Das Hochhaus selber gehört Bruno Stefanini. In den oberen Stockwerken gibt es Mietwohnungen. (huy/SDA)