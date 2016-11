Stadtfuchs legt sich ins Bett

Die Stadt Winterthur ist mit ihren zahlreichen Grünflächen nicht nur für den Menschen, sondern auch für den Fuchs ein attraktiver Lebensraum. In den vergangenen Wochen häuften sich bei der Stadtpolizei die Meldungen über aufdringliche Stadtfüchse. Die Bevölkerung wird daher angehalten, den Kontakt mit den Wildtieren nicht aktiv zu suchen und sie auf keinen Fall zu füttern.

Dass die Zahl der Stadtfüchse tendenziell zunimmt ist normal und lässt sich nicht vermeiden. Denn wie bei jedem Wildtier wird die Grösse der Population hauptsächlich durch das Nahrungsangebot beeinflusst. Dieses ist für den Fuchs in den letzten Jahren in urbanen Gebieten zunehmend attraktiver geworden. Zusätzlich zum ohnehin üppigen Nahrungsangebot in Menschennähe kommt es allerdings auch immer wieder vor, dass Füchse von Hand gefüttert werden. Solche Fütterungen führen dazu, dass die Füchse ihre natürliche Scheu vor dem Menschen verlieren.

Zudringliche Füchse müssen getötet werden

Wie die Stadtpolizei mitteilt kam es in den letzten Wochen vermehrt zu Meldungen von Füchsen, die Spaziergängern auf zudringliche Weise gefolgt sein sollen. In einem besonders dreisten Fall drang ein Fuchs gar in ein Haus ein und legte sich in ein Bett. Innert Monatsfrist musste die Flur- und Umweltpolizei deshalb drei aufdringliche Füchse im Wohngebiet erlegen.

Die Polizei hält deshalb fest: Zusätzliches Futter benötigen die Wildtiere nicht. Solche Handlungen führen schlussendlich nur dazu, dass Füchse getötet werden müssen und sind somit kontraproduktiv. (huy)