Stadtpolizei verhaftet Taschendiebin in flagranti

Die Polizei wurde alarmiert, nachdem eine Drittperson in einem Geschäft auf die junge Bulgarin aufmerksam wurde. Zivile Fahnder konnten danach beobachten, wie die Frau versuchte, in einem Kleidergeschäft ein Portemonnaie aus einem Rucksack zu stehlen. Die Frau ist geständig und kommt noch für weitere Taschendiebstähle in Frage. Sie muss sich nun bei der Staatsanwaltschaft Winterthur Unterland verantworten. (mst/sda)