Stadtrat will Horte doch früher öffnen

Was in der Stadt Zürich gang und gäbe ist, soll 2018 auch in Winterthur eingeführt werden: Morgenbetreuung in den städtischen Horten von sieben bis acht Uhr. Eltern von Kindergärtlern und Schülern können ihre Kinder derzeit erst um 7.30 Uhr in den Hort an den sogenannten Morgentisch bringen.

Der Stadtrat gab gestern bekannt, dass er für die Verlängerung der Betreuungszeit rund 100 000 Franken mehr ausgeben will. Allerdings muss noch der Gemeinderat zustimmen, zudem muss die Zentralschulpflege ein enstprechendes Reglement abändern. Damit ein Morgentisch zustandekommt, braucht es, wie bisher auch schon, mindestens zehn angemeldete Kinder.

Postulat der Grünliberalen als Auslöser

Auslöserin des Entscheids war die grünliberale Gemeinderätin Silvia Gygax-Matter. Sie hatte ein Postulat eingereicht mit dem Ziel, «den Übergang vom Kita-System ins Hortsystem zu verbessern». Der Hintergrund: Die meisten Kinderkrippen bieten eine deutlich frühere Auffangzeit an als die städtischen Horte.

«Eltern, deren Kinder von der Krippe in den Kindergarten und damit ins städtische Schulsystem wechseln, müssen ihr Leben völlig neu organisieren»Silvia Gygax-Matter,

Gemeinderätin (GLP)

Dieser Übergang sei heute «sehr schlecht abgestimmt», sagt Gygax auf Anfrage. «Eltern, deren Kinder von der Krippe in den Kindergarten und damit ins städtische Schulsystem wechseln, müssen ihr Leben völlig neu organisieren», sagt sie. «Und wer beispielsweise nach Zürich zur Arbeit pendeln muss, dem nützt ein Betreuungsstart um 7.30 Uhr nicht wirklich viel.»

Dass der Stadtrat auf die Forderung von Gygax-Matter eingeht, kommt überraschend, denn eine ähnliche Anfrage beantwortete er noch vor zwei Jahren negativ. Ein Morgentisch ab sieben Uhr sei zu teuer und die Nachfrage zu gering, hiess es damals.

Projekt «Schuleintritt»

Wie kam es im Schuldepartement von Stefan Fritschi (FDP) zu diesem Haltungswechsel? «Die Vereinbarkeit von Familie und Beruf ist dem Stadtrat ein wichtiges Anliegen», sagt Fritschi. «Eine Analyse zeigte, dass viele Gemeinden heute schon eine frühere Betreuungszeit anbieten.»

Zum Übertritt ins Schulalter plant das Schuldepartement weitere Verbesserungen. Diese werden im Rahmen des neu gestarteten Projekts «Schuleintritt» koordiniert. Gygax-Matter freut das. «Endlich ist das Thema im Stadtrat angekommen.»

(Der Landbote)