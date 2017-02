Stadtrat will Museumslandschaft stärken

Die städtische Subvention an den Kunstverein Winterthur soll für die Umsetzung des Museumskonzepts um 350'000 Franken auf insgesamt 1,12 Millionen Franken erhöht werden. Dies beantragt der Winterthurer Stadtrat dem Grossen Gemeinderat. Durch das Konzept soll die Museumslandschaft gestärkt werden.

Gemäss Museumskonzept fusionieren das Kunstmuseum Winterthur, das Museum Oskar Reinhart und die Villa Flora zu einem einzigen Betrieb unter der Leitung des Kunstvereins. Die drei Standorte bleiben erhalten. Ein vierter Standort, das Museum Briner und Kern, wurde bereits aufgehoben. Seine Sammlungen sind ins Museum Oskar Reinhart integriert worden.

Mit seinem Antrag an den Grossen Gemeinderat, die Subvention zu erhöhen, habe der Stadtrat eine wichtige Weiche zur Umsetzung seines Museumskonzepts gestellt, teilte er am Montag mit. Durch das Konzept sollen die Winterthurer Kunstmuseen für die Zukunft gestärkt werden und internationale Strahlkraft erhalten.

Mehr Geld von Stadt und Kanton

Die Gesamtleistung der Stadt für alle Standorte inklusive Subventionserhöhung beträgt 3,8 Millionen Franken. In diesem Betrag enthalten sind auch sogenannte Nebenleistungen der Stadt für die Gebäude und ihren Grundbetrieb.

Der beantragten Subventionserhöhung vorausgegangen ist ein Beschluss des Zürcher Regierungsrats, die Umsetzung dieser Reorganisation mit einer Erhöhung der kantonalen Betriebsbeiträge an den Kunstverein zu unterstützen. Der Kanton zahlt 700'000 Franken mehr.

Mit der Subventionserhöhung von Stadt und Kanton wird das Personal des Kunstvereins verstärkt, wie es weiter heisst. Mit seinem aktuellen Personalbestand könne der Verein die Betriebsvergrösserung nicht bewältigen. Weiter fliessen die zusätzlichen Mittel in die Ausstellungen und die Sammlungspräsentation sowie in die Öffentlichkeitsarbeit.

Die Subventionserhöhung bedeute auch eine leichte Korrektur des bisherigen Sparregimes. Zudem werde damit für den Kunstverein und die am Museumskonzept beteiligten Institutionen endlich Planungssicherheit einkehren, schreibt der Stadtrat. Vor allem die vom Konkurs bedrohte Stiftung Oskar Reinhart erhalte die Gewissheit, dass ihre Sammlung dank der Integration in den Kunstverein für die Öffentlichkeit gesichert ist. Weiter steht der Sanierung der Villa Flora und somit der Rückkehr ihrer Kunstwerke nichts mehr im Weg. Diese befinden sich zurzeit auf Tournee und gelangen anschliessend ins Kunstmuseum Bern, bis die Villa Flora wieder hergestellt ist.