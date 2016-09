«Stadtwerk versuchte bis zum Schluss, Risi ken zu vertuschen»

Über 100 Seiten dick ist der Bericht zur Administrativuntersuchung in Sachen «Stadtwerk / Wärme Frauenfeld AG», auf den viele in Winterthur seit Wochen warten. Johann-Christoph Rudin hat ihn in 320 Stunden Arbeit mit einem sechsköpfigen Team erarbeitet, die Befragungen führte der Rechtsanwalt alle persönlich durch. Die Medien erhielten einen leicht verkürzten, stellenweise anonymisierten Bericht. Doch auch daraus lässt sich gut ablesen, was in der Geschichte rund um das Projekt Wärme Frauenfeld AG alles falsch lief.Stadtwerk begann laut dem Bericht ab 2014, Anlagen für die Wärme Frauenfeld AG zu pro­jektieren, zu beschaffen, zu liefern und zu installieren, ohne dass diese Anlagen von der ­Wärme Frauenfeld bezahlt wurden. Die Vorfinanzierungen wurden aus­serhalb von Stadtwerk nicht kommuniziert. Irgendwann musste Stadtwerk doch eine Rechnung stellen. Gemäss dem Bericht begründeten die Stadtwerk-Verantwortlichen die Rechnungsstellung gegenüber der Wärme Frauenfeld AG wie folgt:

«Eine erneute Übertragung auf 2016 ist nicht möglich, Finanzkontrolle im Nacken. »

Das Zitat zeigt, was Stadtpräsident Michael Künzle an der Medienorientierung ebenfalls festhielt: Es entsteht der Eindruck, dass den Stadtwerk-Verantwortlichen die Kontrolle durch die Stadt lästig war.

Diese Ausgaben waren kein Energie-Contracting-Geschäft und nicht Teil der vom Volk ­bewilligten Rahmenkredite. Der Bericht sagt klar:

«Für diese Finanzierung hätte es einen Beschluss des Grossen Gemeinderats gebraucht, der nicht vorhanden ist. »

Mit einem Buchungstrick sorgten die Verantwortlichen in der Folge dafür, dass diese Ausgaben verschleiert wurden. Möglich war dies, indem die Wertberich­tigungen nicht beim Energie-Contracting vorgenommen wurden. So konnte man weiter einen Gewinn ausweisen statt eines Verlusts. Stadtrat Matthias Gfeller (Grüne) wusste davon und sagte dazu:

«X hat mir das irgendwann mal gesagt. Und weil das nur Rückstellungen sind (. . .) war es mir ziemlich egal, wo man das zurückstellte. »

Der Bericht stellt Gfeller kein gutes Zeugnis aus:

«Matthias Gfeller bemerkte dabei nicht, dass mit dieser unrichtigen Darstellung ausgerechnet der Erfolg des Profitcenters Energie-Contracting um über 2,2 Millionen Franken geschönt wurde.»

Stadtwerk schaffte aber nicht nur Anlagen an, sondern übernahm auch Kosten für eine Be­ratungsfirma, das Verwaltungsratshonorar des Präsidenten Urs Manser und einen Rechtsanwalt. Insgesamt über 16 000 Franken. Rudin hält dazu fest:

«Bei diesen vorgenommenen Leistungen mangelt es an der materiellen gesetzlichen Grundlage. Es ist keine Gemeindeaufgabe der Stadt, Organhonorare und Bera­tungs­kosten einer privaten AG zu finanzieren.»

Am 19. Mai 2015 sandte ein Stadtwerk-Verantwortlicher eine Einladung mit Traktandenliste für die Generalversammlung an Gfeller. Im gleichen Mail heisst es:

«Wir wissen, dass die Wärme Frauenfeld AG an folgenden Punkten Schwierigkeiten hat: Dass die Gesellschaft unter­finanziert ist und Liquidität sucht, dass der Verkauf langsamer läuft als erwartet, dass ein gesteigerter Finanzierungs­bedarf besteht, die Baukosten höher sind als erwartet (. . .).»

Gemäss dem Bericht sorgte Gfeller sich zuerst um die Herkunft des Bilanzverlusts und die Zukunftsaussichten. Doch der Verantwortliche antwortete, ein solcher Verlust sei vorgesehen gewesen und nicht beunruhigend. Gfeller antwortete ihm:

«Herzlichen Dank für diese Info. Das ist sehr gut so, mir ist es einfach wichtig, dass möglichst noch nichts von dieser Sanierungsstrategie (mehr als eine Woche) VOR der Winterthurer Volksabstimmung durchsickert.»

Von Rudin darauf angesprochen, sagte Gfeller, man habe die anlaufenden Sanierungsbemühungen nicht gefährden wollen. Im Bericht heisst es dazu:

«Dies ist wenig glaubwürdig, denn dann hätte der Diskretionswunsch ja keinen Zusammenhang mit der Energie-Contracting-Abstimmung vom 14. Juni gehabt, sondern hätte generell gelten müssen.»

Über die Generalversammlung vom 18. Juni 2015 und die in diesem Zusammenhang stattgefundenen Gespräche zur Sanierung informierte Gfeller den Stadtrat weiter nicht:

«Gfeller verzichtete bewusst auf eine Orientierung des Stadtrats, weil er ihn erst ­informieren wollte, wenn einigermassen klar würde, welche Sanierungsvariante von den Beteiligten bevorzugt wird (dies ist bis heute unklar). Gfeller erachtete eine Information des Stadtrates als wenig hilfreich und eher verwirrend.»

Der Bericht hält dazu fest:

«Es ist unverständlich, dass zwar die Erkenntnis über die langjährige resp. immerwährende Notwendigkeit, dass die Aktionäre die Verluste zu tragen haben, seit 2014 bestanden hat, dass aber niemand dar­über informiert wurde, insbesondere nicht der Stadtrat. »

Gemäss Rudin kann man feststellen, dass die Verantwortlichen, insbesondere der Verwaltungsrat der Wärme Frauenfeld AG, die wahre Situation verdecken wollten, und zwar gegenüber dem Parlament und der Öffentlichkeit sowohl in Frauenfeld wie auch in Winterthur. Der Bericht sieht klar Versäumnisse Gfellers:

«Gfeller bewertete die Infor­ma­tionen nicht richtig und blieb untätig, auch als er die Informationen schon als problematisch empfand. Insbesondere fragte er nicht nach, verlangte keine genauen Informationen und nahm keine eigene Lagebeurteilung vor, sondern gab sich mit sogar allenfalls beschönigenden Erläuterungen von Stadtwerk zufrieden. »

Zum Wissensstand von Gfeller sagt der Bericht:

«Über diese bemerkenswerten Umstände, wenn auch nicht ­alle, war Gfeller ab dem 9. Februar 2015 informiert.»

Tadel gibt es aber auch für die Stadtwerk-Verantwortlichen:

«Die Unterlassung der nötigen Information war kein Versehen, sondern ein bewusster Entscheid dieser Personen.»

An anderer Stelle heisst es:

«Die Verantwortlichen von Stadtwerk versuchten bis zum Schluss, die eingegangenen ­Risiken zu vertuschen. »

Bemerkenswert ist auch, dass die Stadtwerk-Verantwortlichen dem Stadtrat misstrauten:

«Sie nahmen immer wieder die Haltung ein, man wolle das Risiko nicht eingehen, dass der Stadtrat Informationen nicht richtig bewerte. Es zeugt von einem seltsamen Verhältnis zur vorgesetzten Behörde, wenn wichtige Informationen zurückbehalten werden, weil man dem Gremium nicht traut, damit richtig umzugehen, und dann selbst entscheidet, womit sie umgehen können und womit nicht. »

Tatsache ist aber auch, dass zumindest in Ostschweizer Medien einige jener Informationen, die Gfeller nicht an den Stadtrat weitergab, bereits publik waren. Entsprechende Artikel erschienen zwischen Ende November und Anfang Dezember 2015 sowie im März 2016. Hier gibt es auch eine Rüge an den Stadtrat:

«Die Informationsabteilung machte den Stadtrat offensichtlich nicht auf die Vorgänge im nahe gelegenen Frauenfeld aufmerksam. Es macht keinen guten Eindruck, wenn der Stadtrat von Winterthur erst nach dem «Landbote»-Artikel vom 9. April 2016 auf die Entwicklungen bei der Wärme Frauenfeld aufmerksam wurde. (. . .) Ein minimales Screening der Vorgänge, welche die Stadt Winterthur betreffen, und dies gerade beim heiklen Thema Beteiligungen, wäre zumutbar gewesen. »

In seinem Schlusswort zitiert Rudin Benjamin Franklin mit «Kritiker sind gute Freunde, die uns auf Fehler hinweisen» und zieht noch einmal Bilanz:

«Während der Untersuchung ist mir niemand begegnet, der böse Absichten verfolgt hätte oder sich persönlich bereichern wollte. Vielmehr wollten es alle eigentlich recht machen und haben gehofft, dass alles gut geht. Dass dabei nicht alle Regeln eingehalten wurden, wussten oder ahnten sie. ­Gemeinsames Merkmal der ­Akteure war, dass ihnen eine Aussensicht fehlte. Eine solche hätte ermöglicht, mehrfach früher auszusteigen oder sich der Tragweite und der (auch für sie persönlichen ) Risiken bewusst zu werden. »

(Landbote)