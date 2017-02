Stammlande und umstrittene Reviere

Eine Auswertung nach Quartieren zeigt, wo die Hochburgen der einzelnen Kandidaten liegen und wer wo überraschend punktete:

Altstadt: Im wählerstärksten Kreis lag Christa Meier (SP) mit rund 26 Prozent nur knapp vor Jürg Altwegg (Grüne, 24). Daniel Oswald (SVP, 19,4) blieb im eher links-liberalen Kreis chancenlos, während Michael Zeugin (GLP, 20,4) hier in einem zweiten Wahlgang wohl noch zusätzliche Stimmen abschöpfen könnte.

Oberwinterthur: Hier schwang Oswald klar obenaus (30,6). Altwegg und Meier lagen praktisch gleichauf mit je gut 20 Prozent. Der Grüne holte im zweitgrössten Wahlkreis acht Stimmen mehr als Meier, trotz der fast dreimal kleineren Wählerstärke seiner Partei.

Seen: Im wohl bürgerlichsten Stadtkreis holte Oswald knapp 37 Prozent der Stimmen, stadtweit das Spitzenresultat. Zeugin schob sich in Seen zwischen Altwegg und Meier. Hier schnitt auch Barbara Huizinga vergleichsweise gut ab. Mit 542 Stimmen war sie nicht vollends abgeschlagen.

Wülflingen: Wie in Seen war auch hier die Sache klar: Daniel Oswald erzielte mit gut 34 Prozent ein Spitzenresultat. Dahinter folgen Meier (23) und Altwegg und Zeugin (je 16), die beide ­ge­nau gleich viele Stimmen holten, nämlich 524. Hier können alle Kandidaten noch punkten, die Stimmbeteiligung war eher tief.

Mattenbach: Nirgends waren die Stimmen zwischen Oswald, Meier und Altwegg so gleich­mässig verteilt wie in Mattenbach: 687 zu 661 zu 615.

Veltheim: Im vermeintlich grünsten Wahlkreis des Kantons schnitt die SP-Frau leicht besser ab als der grüne Kandidat, 29 zu 24 Prozent. Dass Christa Meier lange in Veltheim gelebt hat (heute Töss), war wohl ein Stimmen-Bonus. Was erstaunt, ist, dass ­Oswald hier knapp vor dem Grünliberalen Zeugin lag.

Töss: Im Arbeiterquartier zeich­nen sich zwei Pole ab: ein Oswald- und ein Meier-Pol, mit einmal 30 und einmal 28 Prozent Wähleranteil. Die anderen Kandidaten sind etwas abgeschlagen, vor allem Zeugin mit knapp 12 Prozent. Mit 34 Prozent war die Wahlbeteiligung hier klar die tiefste. In Veltheim, mit praktisch gleich vielen Einwohnern, waren es 52 Prozent. (hit)