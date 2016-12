Steuerreform spaltet den Stadtrat

Der Stadtrat verzichtet auf eine Ja- oder Nein-Parole zur eidgenössischen Abstimmung über die Unternehmenssteuerreform III (USR) vom 12. Februar 2017, das hat er gestern mitgeteilt. Dies, obwohl der Stadt Winterthur jährlich mehrere Millionen Franken an Steueraus­fällen drohen. Nachdem der Bund auf Druck von OECD, EU undG-20 im Sommer die Abschaffung von Steuerprivilegien für so­genannte Statusgesellschaften (Holdings, Domizil- und gemischte Gesellschaften) beschlossen hat, sind nun die Kantone mit der möglichen Umsetzung der USR III am Zug, für den Fall, dass die Reform an der Urne durchkommt. Der Kanton Zürich will den Gewinnsteuersatz nun von acht auf sechs Prozent senken. Städte und Gemeinden rechnen mit Steuerausfällen in Millionenhöhe. Wie hoch sie tatsächlich sein werden, ist zu schwer vorherzusagen. Denn offen bleibt, ob und wie viele Firmen wegziehen, wie aggressiv der Steuerwettbewerb zwischen den Kantonen wird oder wie sich die sogenannten Patentboxen und Abzüge für Forschung und Entwicklung auswirken.

34 Millionen pro Jahr?

Viele Fragezeichen also. Gemäss der Studie, die der Regierungsrat in Auftrag gegeben hat, hat die Stadt Winterthur jährliche Ausfälle von 34 Millionen Franken brutto zu verkraften. Netto ­wären es 15,7 Millionen Franken (Stadt Zürich, –122), wenn der Kanton die Ausfälle kompensiert, wie angekündigt. USR-III-Gegner rechnen mit Nettoausfällen für Winterthur bis 20 Millionen Franken, was etwa 7 Steuerprozenten entspräche. Eine genauere Einschätzung des Stadtrats, wie sie eine Interpellation fordert, steht noch aus.

Weil die Einschätzungen der mittelfristigen Folgen der USR III so unterschiedlich seien, verzichte man nun auf eine gemeinsame Parole, schreibt der Stadtrat. Kurz: Er ist in der Frage gespalten. Stadtpräsident Michael Künzle (CVP) formuliert es so: «Die Diskussion zur USR III, wie sie zurzeit in den Medien geführt wird, bildete sich auch im Stadtrat ab. Befürworter wie Gegner stützen sich auf Prognosen und Annahmen.» Zudem sei man sich uneins, wie gross der Exodus der Statusgesellschaften bei einem Nein tatsächlich wäre.

Links-rechts-Graben

Die Stadträte sind aber frei, sich privat zur Vorlage zu äussern. ­Stefan Fritschi (FDP) ist bereits einem Ja-Komitee beigetreten, Künzle bekundet, dies zu tun, Josef Lisibach (SVP) ebenfalls, falls er angefragt werde, und Barbara Günthard-Maier (FDP) wird ein Ja einlegen. Sie alle befürchten bei einem Nein den Verlust von Arbeitsplätzen und noch höhere Steuerausfälle. Nicolas Galladé und Yvonne Beutler (beide SP) wiederum werden sich einem Nein-Komitee anschliessen. «Unsere Sparmassnahmen der letzten Jahre würden auf einen Schlag und auf viele Jahre hinaus zerstört. Das kann ich als Finanzvorsteherin gegenüber der Bevölkerung nicht verantworten», sagt Beutler. Ein Nein zur USR III ­gäbe dem Parlament die Chance, eine «neue Vorlage mit Augenmass» auszuarbeiten.

In gewissen Positionen tritt der Stadtrat aber auch geschlossen auf. Dass es eine Unternehmenssteuerreform brauche, um internationale Standards zu erfüllen und wettbewerbsfähig zu bleiben, sei unbestritten. Und auch, dass die USR III «zu Beginn» die Stadtkasse belaste. «Sehr kritisch» sehe man, wie der Kanton die zusätz­lichen Einnahmen durch Bundessteuern zu verteilen gedenke.70 bis 100 der total 180 Millionen Franken sollen via Finanzausgleich (FA) an Städte und Gemeinden fliessen, um Steuerausfälle zu kompensieren. Die Kommunen sehen darin aber eine Schlaumeierei des Kantons, da die FA-Beträge bei sinkender Steuerkraft ohnehin erhöht werden müssten. Sie wollen daher Kompensationen direkt aus dem 180-Millionen-Topf. In der Vernehmlassung kann sich der Stadtrat nochmals ausführlich zum aktuellen Vorschlag des Regierungsrates äussern.

Dass der Stadtrat keine Parole zu einer Abstimmung herausgibt, ist übrigens eher die Regel als die Ausnahme. Letztmals hat er dies im Frühling getan, mit einem Ja zur Revision des Asylgesetzes. ()