Sulzerareal wird zum Velomekka

Veloplus, Vigorelli und Radwerk, die drei Velogeschäfte im Sulzerareal liegen in Gehdistanz voneinander, die ersten beiden am Bahnmeisterweg, das Radwerk am Lagerplatz. Und gleich um die Ecke, im Kesselhaus, richtet die Migros Ende März auf zwei Stockwerken sein«Bike World» ein. Was die Freizeitsportler freut, sorgt bei den Geschäften zumindest teilweise für Ärger. «Das wird an den kleineren Händlern nicht spurlos vorbei gehen», sagt Dominique Metz, Geschäftsführer von Veloplus. Wenn die Migros einfach mit Tiefpreisaktionen Kunden anlocke, werde es für die Lleinen schwierig. «Beratung muss auch etwas kosten.»

Veloplus und Vigorelli sind am Bahnmeisterweg direkte Nachbarn. Bald kommt noch mehr Konkurrenz. Bild: Marc Dahinden

Mitarbeiter abgeworben?

Metz ärgert aber noch etwas Anderes: «Die Migros versuchte gezielt, unsere Mitarbeiter abzuwerben. Wir bilden Lehrlinge aus und die Migros profitiert dann davon», so sein Vorwurf. Er wisse von mehreren Fällen, in denen Migros Mitarbeitenden direkt eine Stelle angeboten habe.

«Die Migros versuchte gezielt, unsere Mitarbeiter abzuwerben.Dominique Metz,

Geschäftsführer Veloplus

Bei der Migros dementiert man dies. «Alle Stellen wurden ganz normal ausgeschrieben, wir sind nicht aktiv auf Leute zugegangen», sagt Nico Canori, Sprecher der Genossenschaft Migros Ostschweiz. Details zur Preispolitik will Migros kurz vor der Eröffnung bekannt geben. Klar ist: Das Sortiment umfasst elf bekannte Bike-Marken und soll Freizeitsportler ebenso wie ambitionierte Biker ansprechen. Laut Canori legt man Wert auf professionelle Beratung, auch dank Analyse-Geräten wie Body-Scannern, die helfen, die richtige Rahmengrösse zu bestimmen.

Das neue Migros-Format «Bike World» ist ab Ende März im Kesselhaus. Bild: Marc Dahinden

Obwohl Veloplus auf ähnliche Angebote setzt, sieht Metz nicht nur Negatives im Zuzug des Konkurrenten: «Bike World könnte neue Kunden ins Gebiet bringen, die auch bei uns vorbeischauen. Und dann punkten wir mit Erfahrung und Kompetenz.»

Neu Velomode im Angebot

Peter Fischer, Gründer der Fahrradmarke Vigorelli und Inhaber des gleichnamigen Geschäfts, fürchtet die neue Konkurrenz kaum. «Es ist positiv, wenn sich das Sulzerareal zu einem Zentrum für Velofans entwickelt», sagt er. Vigorelli setze sich klar von der Migros ab. «Wir bieten exklusivere Marken mit speziellem Design.» Vigorelli entwickelt sich zudem laufend weiter. Gerade heute lädt das Geschäft zwischen 9.30 und 16 Uhr zu einem Apéro ein, weil man das Sortiment ausbaut. Neu gibt es im Ladenlokal nicht mehr nur Fahrräder, sondern zusätzlich Velomode und Accessoires von maisoncyclo.ch zu kaufen.

Die anderen Velogeschäfte in der Umgebung sieht Fischer primär als Bereicherung. «Wir bieten ein unterschiedliches Sortiment und können uns deshalb gegenseitig Kunden weiter empfehlen.» Der Austausch sei gut. «Wir haben auch schon gemeinsame Events und Apéros organisiert.»

(Der Landbote)