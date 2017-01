Tössemer hoffen weiter auf einen Lärmdeckel

Fast 100 000 Fahrzeuge rollen jeden Tag auf der A1 an Winterthur vorbei. Für die Anwohner in Töss und Wülflingen bedeutet das eine hohe Lärmbelastung. Der Verkehr nimmt jedes Jahr zu, und in den Wäldern des Brühlbergs und des Ebnets hört man nicht mehr die Blätter, sondern die Lastwagen rauschen. Viele Vorstösse haben sich schon mit dem Lärmschutz an der Autobahn befasst. 2012 wurden in Töss sogar über 1000 Unterschriften für mehr Lärmschutz gesammelt. Der Erfolg blieb mehr als bescheiden: Das Bundesamt für Strassen (Astra) will nur das gesetzlich Notwendige machen. Das ist nicht viel, denn beim Lärmschutz sind nur Innenräume massgeblich, Balkone, Gärten und Naherholungsgebiete zählen hingegen nicht.

Die Stadt hat kein Geld

Die Stadt ihrerseits hat kein Geld, um selbst tätig zu werden. In der Beantwortung einer Einzelinitiative von 2012 schrieb der Stadtrat, dass Winterthur «realistischerweise keine eigenen Investitionen in einen wirkungsvollen Lärmschutz tätigen» könne.

Doch der Tössemer FDP-Gemeinderat Felix Helg, Verfasser mehrerer Vorstösse, gibt nicht auf. In einer kürzlich eingereichten Anfrage weist Helg darauf hin, dass der Regierungsrat des Kantons Zürich sich mittlerweile positiv zur Überdeckung von Autobahnen geäussert habe.

«Im Interesse des Kantons»

Im Entwurf zur Revision des Richtplans, der seit 16. Dezember vorliegt, wird tatsächlich explizit erwähnt, es könne «im kantonalen Interesse» liegen, an geeigneten Stellen mit der Überdeckung von Autobahnen und Bahnlinien einen «Beitrag zur Siedlungsreparatur» zu leisten. Der Kanton werde entsprechende Projekte durch die «Beteiligung an den Planungskosten» unterstützen.

Eine solche Überdeckung steht bereits seit längerem im Richtplan, es geht um das Gebiet wo die tief gelegte A1 Wülflingen durchquert. Nach dem positiven Signal des Kantons sei nun der richtige Zeitpunkt, auch in anderen Gebieten wie Töss weitere Überdeckungen und Einhausungen zu fordern, findet Helg. Er fragt den Stadtrat darum an, ob dieser sich beim Kanton für solche Projekte einsetzen werde. Bis zum 31. März 2017 läuft das Auflage- und Anhörungsverfahren zur Teilrevision des Richtplans.

Ein sehr langfristiges Projekt

Die Kosten für eine grossflächige Überdeckung in Töss wurden 2013 auf rund 200 Millionen Franken geschätzt. Selbst wenn Kanton und Bund neuerdings bereit wären zu zahlen, müssten die Lärmgeplagten in Töss noch viele Jahre mit geschlossenen Fenstern schlafen. Solche Projekte wären nämlich sinnvollerweise erst mit dem Ausbau der Autobahnumfahrung auf sechs Spuren spruchreif, und der lässt noch mindestens 15 Jahre auf sich warten. Felix Helg lässt sich davon nicht abschrecken: «Bei so langfristigen Projekten ist es wichtig, früh genug den Fuss in die Tür zu halten.» (Landbote)