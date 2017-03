Trotz Sackgebühr nimmt Abfallberg nicht weiter ab

An mangelndem Willen vonseiten der Behörden wird es nicht liegen. Die Stadt Winterthur versucht ihre Einwohnerinnen und Einwohner auf verschiedenen Kanälen dazu zu motivieren, weniger Abfall zu produzieren – sei es im Schulunterricht oder mit Plakatkampagnen. Trotzdem fielen auch 2016 wieder 350 Kilogramm Abfall pro Kopf an. Der Wert ist seit der Einführung der Sackgebühr 1996 auf konstantem Niveau geblieben. «Wir können den Leuten nicht verbieten, Abfall zu produzieren», sagt Jürg Stünzi, Leiter Entsorgung der Stadt Winterthur.

Über 50 Prozent Recycling

Die Sackgebühr war ein grosser Erfolg: Die Gesamtmenge des jährlich von Haushalten und Kleingewerbe verursachten Kehrichts nahm innerhalb kürzester Zeit um rund 10 000 Tonnen ab. Dafür stieg die Recyclingrate im selben Zeitraum von knapp 30 auf über 50 Prozent.

Seither kam es aber nur noch zu Verschiebungen innerhalb der separat gesammelten Abfallkategorien: So ging etwa die Altpapiermenge aufgrund der Digitalisierung in den letzten 15 Jahren um über 1600 Tonnen zurück, während der Kartonverbrauch fast in ähnlichem Masse zunahm. Den Grund sieht Stünzi unter anderem im Versandgeschäft. «Die Art der Abfälle und der Ort, wo sie anfallen, hat sich verändert.» Doch die Menge sei in etwa gleich geblieben.

Neue Ideen, wie der Abfallberg verkleinert werden könnte, kommen derzeit von privater Seite: Am Freitag eröffnet der erste verpackungsfreie Laden in Winterthur. Neben Lebensmitteln sind auch Hygieneartikel und Putzmittel im Angebot. Den Weg nach Hause finden diese in wiederverwendbaren Glasbehältern oder Baumwolltaschen. (Der Landbote)