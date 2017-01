US-Güggeli-Gigant bald in Winterthur?

Der US-Fast-Food-Gigant Kentucky Fried Chicken will bis im Frühjahr den Standort für erste Filiale in der Schweiz bekannt geben. «KFC treibt den Markteintritt mit grossen Schritten voran», sagt eine KFC-Sprecherin gegenüber dem «Blick». «Wir haben erste Vereinbarungen mit Schweizer Gastronomen sowie internationalen Franchisepartnern mit KFC-Erfahrung.»

Wo genau das erste Pouletrestaurant eröffnet werden soll, ist nicht bekannt. Schon vor einem Jahr wurden entsprechende Pläne von KFC bekannt. In der näheren Wahl als Standort stehen Ladenlokale in den Städten Zürich, Genf, Basel, Lausanne, Bern, Luzern und Winterthur. Langfristig wolle das Unternehmen an mehr als 50 Standorten in der Schweiz KFC-Restaurants eröffnen. (far)