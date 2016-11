Über eine halbe Million Franken für leere Büros im Superblock

Bei der neuen ZHAW-Hochschulbibliothek waren es Planungsfehler beim Umbau, die dazu führten, dass sie vier Monate lang kalt stand, obwohl der Mietvertrag mit der Bildungsdirektion bereits lief. Rund 800 000 Franken verpufften so. Der Fall des Superblocks, des neuen Hauptsitzes der Stadtverwaltung gleich nebenan, ist etwas anders gelagert.

Seit Anfang April 2014 läuft dort der 20-jährige Mietvertrag zwischen der Stadt und der Besitzerin Axa-Winterthur. In den knapp 22 000 Quadratmetern Mietfläche hat die Verwaltung im Westflügel an der Turbinenstrasse eine strategische Reserve von 960 Quadratmetern eingeplant. Die Büros im vierten Stock stehen nun seit fast zwanzig Monaten leer. Bei einem Mietzins von knapp 28 000 Franken pro Monat sind das fast 560 000 Franken, die für ungenutzten Platz bezahlt wurde. Der Quadratmeterpreis pro Jahr ist mit 348 Franken vergleichsweise hoch: Büros im elften Stock des Roten Turms sind derzeit über 30 Prozent günstiger zu haben.

Mehr Reserve als geplant, wegen der Kreisschulpflegen

Zudem ist der Anteil an Reservefläche mit 4,4 Prozent höher als ursprünglich geplant. Die Kreisschulpflegen hatten sich geweigert, von den Quartieren in den Superblock umzuziehen. Bereits Ende März hatte Stadtpräsident Michael Künzle (CVP) in der Fragestunde im Gemeinderat jedoch versichert, dass man Varianten zusammenstelle, um die Büroflächen besser auszulasten.

Wie er einen (kleinen) Teil der Reserve neu nutzen will, hat der Stadtrat inzwischen beschlossen. Um an der Pionierstrasse 5 im Schalterbereich Platz freizuspielen, zügelt die Abteilung Grundsteuern neun Arbeitsplätze in den Westflügel, wie Künzle auf Anfrage sagt. Beim Rest denke man nach wie vor «in Varianten». Eine davon wäre, grössere Sitzungszimmer einzurichten, die auch die Fachkommissionen des Gemeinderates nutzen könnten. Zudem sei man mit «verschiedenen Interessenten» als Zwischenmieter in Kontakt. Verträge seien bisher aber keine unterzeichnet worden.

Der aktuelle Mietermix im Stadthaus bleibt unverändert

Abgeschlossen ist hingegen die Mieter-Planung beim Stadthaus. Dort füllte im Juli das Friedensrichteramt die letzte der entstandenen Lücken. Hauptnutzer sind das Stadtarchiv und das Musikkollegium. Doch auch die städtische Pensionskasse, die Finanzkontrolle und die Beratungsstelle für städtische Angestellte sind dort untergebracht. Zumindest im Innern versprüht der stolze Semper-Bau derzeit kaum mehr Charme.

«Eine Änderung des Mietermixes ist derzeit nicht geplant. Aber es laufen zurzeit intensive Planungsarbeiten für bauliche Anpassungen», sagt Künzle. Dabei gehe es vor allem darum, die Situation für das Friedenrichteramt, das Musikkollegium und das Stadtarchiv zu verbessern.

Einen definitiven Strich unter den Umzug der Verwaltung in den Superblock will der Stadtrat in den nächsten Wochen ziehen. Dann präsentiert er den Schlussbericht zum Projekt «Fokus». Die erste Zwischenbilanz vor zweieinhalb Jahren war etwas ernüchternd: statt zwischen 2,8 und 3,7 Millionen Franken pro Jahr, könne man lediglich 2,4 Millionen sparen. Hauptgrund: Die Mietkosten fielen mit 7,75 Millionen Franken höher aus als veranschlagt. (Der Landbote)