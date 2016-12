Unfall auf der Rychenbergstrasse

Wie die Stadtpolizei in einer Medienmitteilung schreibt, hat sich am Freitagmorgen um 9.30 Uhr in Winterthur ein Unfall ereignet.

Nach bisherigen Erkenntnissen fuhr ein 34-jähriger Autolenker auf der Rychen­bergstrasse stadteinwärts. Zur gleichen Zeit beabsichtigte ein Mofalenker auf der Helgenstrasse fahrend die Rychenbergstrasse von rechts nach links zu queren.

Mofa Lenker wird gesucht

Dabei kam es zur Kollision zwischen den beiden Fahrzeugen. In der Folge verliess der Mofa-Lenker unvermittelt die Unfallstelle. Der genaue Unfallhergang wird zurzeit noch abgeklärt.

Der beteiligte Mofa-Lenker soll zwischen 20 und 30 Jahre alt sein und einen schwarzmatten, offenen Helm getragen haben. Das silberne Mofa verfügt angeblich über einen hohen Lenker. (huy/SDA)