Unfall wegen Alkohol und Betäubungsmittel

In der Nacht auf Samstag prallte ein stadtauswärts fahrender Autofahrer auf der Wülflingerstrasse gegen das Heck des vor ihm fahrenden Autos, welcher abbremste, um in die Weststrasse abzubiegen. Bei der Kollision zog sich der Beifahrer im vorderen Fahrzeug leichte Kopfverletzungen zu. Dem Unfallverursacher wurde wegen Alkohol am Steuer der Führerausweis entzogen. Der vordere Lenker wurde mittels Blutentnahme auf Betäubungsmittel getestet. Zudem entstand Sachschaden in der Höhe von 20‘000 Franken.

Mofafahrer übersehen

Ein zweiter Verkehrsunfall ereignete sich am Samstagnachmittag auf der Zürcherstrasse. Ein Autofahrer fuhr stadtauswärts und übersah beim rechts Abbiegen auf das Tankstellenareal einen Mofafahrer, welcher auf dem Radweg der Zürcherstrasse ebenfalls stadtauswärts fuhr. Bei der Kollision stürzte der Mofafahrer und zog sich Schürfugnen an der linken Hand zu. Es entstand Sachschaden in der Höhe von 1000 Franken. ()