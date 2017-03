Unnötige zahnärztliche Eingriffe nehmen zu

«Ein Zahnarzt machte seinem Patienten Druck, indem er behauptete, dass man lieber heute als morgen alle Weisheitszähne ziehen und alle Füllungen ersetzen sollte», erzählt der Winterthurer Zahnarzt Peter Zuber. «Meine Abklärungen zeigten dann aber, dass für alle diese Eingriffe überhaupt keine Notwendigkeit bestand. Hier ging es um nichts anderes als um Abzocke.» Zubers klare Worte kommen nicht von ungefähr. 34 Jahre lang war er als Zahnarzt in Winterthur tätig und hat in dieser Zeit «verschiedenste Veränderungen» in seinem Berufsstand festgestellt. Und diese waren längst nicht nur positiv. Für ihn war das schliesslich Motivation genug, um hilfesuchenden Patientinnen und Patienten ganz zur Seite stehen zu wollen. Seit etwa einem Jahr bietet er nun in Winterthur zusammen mit seiner Frau eine unabhängige zahnärztliche Beratung an, in der unter anderem eine Diagnostik aktueller Zahnprobleme durchgeführt und Zweitmeinungen eingeholt werden können.

Was Zuber bereits in seiner langjährigen praktischen Tätigkeit als Zahnarzt registrierte, manifestiert sich jetzt in seiner Beratungsfunktion um so mehr: «Wir stellen leider in immer mehr Fällen fest, dass man bei den Patientinnen und Patienten Eingriffe vornehmen will, die überhaupt nicht notwendig sind.»

«Das ist schlicht unseriös»

Auch Zahnfachfrau Maggie Reuter von der Stiftung Patientenschutz in Zürich wird immer wieder mit Fällen von Überbehandlungen konfrontiert. Vor allem im Fokus stehen dabei offenbar die Zahnarztzentren. Denn: «Wir stellen in unseren Beratungen regelmässig fest, dass man in solchen Zentren vermehrt an Patientinnen und Patienten Behandlungen durchführen will, die nicht absolut notwendig sind.» Mit kluger Verkaufstaktik versuche man den Patienten klar zu machen, dass es besser wäre, wenn sie alle Amalgamfüllungen ersetzen würden. «Das ist schlicht unseriös», meint Patientenschützerin Reuter.

Die Betreiberin dieser Zahnarztzentren, die zahnarztzentrum.ch AG, weist die gegen sie gerichteten Anschuldigungen allerdings entschieden zurück. Das schweizweit tätige Unternehmen, das auch in Winterthur zwei Zentren führt, verweist in diesem Zusammenhang insbesondere auf die betriebseigene Qualitätskontrolle, welche in der Branche «einzigartig» sei (siehe auch Interview unten).

Zahnarztzentren locken

Klar ist auf jeden Fall, dass sich durch die beiden Zahnarztzentren in Winterthur die Konkurrenzsituation in den letzten Jahren verschärft hat. «Nicht wenige Patientinnen und Patienten wanderten in jüngster Vergangenheit zu den Zahnarztzentren ab, in denen viele junge, aber nicht selten auch ziemlich unerfahrene zum Teil ausländische Berufskolleginnen und -kollegen arbeiten», sagt Zahnarzt Peter Zuber.

Petra Güttinger, Zahnärztin und Präsidentin der Vereinigung der Winterthurer Zahnärzte (VWZ) mit total 80 Mitgliedern, stellt ihrerseits fest, «dass der Zeitgeist heute ein anderer ist und die Patiententreue in den letzten Jahren etwas nachgelassen hat». Das nutzten «gewisse Zentren» geschickt aus, indem sie beispielsweise damit werben würden an 365 Tagen im Jahr offen zu haben. Es sei aber bekannt, dass die Fluktuation in diesen Zentren oft sehr hoch und die Behandlungskontinuität «in so manchen Fällen» nicht gegeben sei, meint Güttinger.

Für die Schweizerische Zahnärzte-Gesellschaft (SSO) ist klar, dass die «massive Zunahme ausländischer Zahnärztinnen und Zahnärzte in den Städten und Agglomerationen» zu einer Überversorgung geführt hat. «Allein seit der Inkraftsetzung der bilateralen Verträge im Jahr 2002 sind in der Schweiz über 4200 ausländische Diplome als gleichwertig anerkannt worden», sagt SSO-Sprecher Marco Tackenberg. Und: Seit 2002 hat sich die Zahl der neu eröffneten Zahnarztpraxen in der Schweiz verdoppelt. Insbesondere in den Städten nehme der Konkurrenzkampf stetig zu. Das zeige sich auch am Beispiel von Winterthur.

«Winterthur ist zahnmedizinisch überversorgt», stellt Tackenberg fest. «Es hat in Winterthur zu viele Zahnärzte beziehungsweise zu wenig Patienten.» Deutlich macht dies auch eine SSO-Umfrage unter den Winterthurer Zahnärzten. Laut dieser kann offenbar bereits jeder zweite Zahnarzt seine Praxis nur noch zu 80 bis 90 Prozent auslasten. «Von zwei Zahnarztpraxen wissen wir, dass die Auslastung bei gerade mal 70 Prozent liegt.» Diese Entwicklung sei insofern bedenklich, weil Untersuchungen zeigten, dass ein Zahnarzt in wirtschaftliche Schwierigkeiten geraten könne, wenn die Auslastung unter 80 Prozent falle.

Tackenberg sieht in der mangelnden Auslastung der Praxen auch einen Zusammenhang mit der Zunahme von unnötigen zahnärztlichen Eingriffen: «Die Überversorgung mit Zahnärzten setzt Anreize für unnötige Behandlungen.»

Mund-zu-Mund-Propaganda

Es sei aufgrund des erhöhten Konkurrenzdrucks gut möglich, dass die Auslastung in einzelnen Winterthurer Praxen nicht mehr die gleiche sei, wie vielleicht noch vor zwanzig oder dreissig Jahren, räumt VWZ-Präsidentin Güttinger ein. «Doch ein Zahnarzt, welcher sich viel Zeit für seine Patienten nimmt, auf die jeweiligen individuellen Bedürfnisse einzugehen versteht und eine stets hohe Behandlungsqualität aufweisen kann, der muss sich auch heute noch keine grossen Sorgen um die Zukunft seiner Praxis machen.» Denn die Mund-zu-Mund-Propaganda werde ihm in der Regel eine relativ treue Stammkundschaft bescheren.

Inwieweit die Zahl der Überbehandlungen in den letzten Jahren in Winterthur zugenommen habe, könne sie nicht beurteilen, sagt Güttinger. Sie wisse aber, dass sie in dieser Hinsicht für ihre Verbandskolleginnen und -kollegen die Hand ins Feuer legen könne. «Denn ich bin absolut davon überzeugt, dass sie nur jene Arbeiten bei ihren Patienten ausführen, die wirklich nötig sind. Unser Berufsethos verbietet es uns nur deshalb gewisse Behandlungen durchzuführen, damit wir Kasse machen können.» Sie könne aber nicht für jene Zahnärzte sprechen, die nicht in ihrem Verband seien.

Maggie Reuter vom Patientenschutz rät den Patientinnen und Patienten so oder so vermehrt eine Zweitmeinung einzuholen. «Das lohnt sich praktisch immer. Ebenso auf das Bauchgefühl zu hören.» (Der Landbote)