Unternehmen sind optimistisch

Der Optimismus bei den Unternehmen aus der Stadt und Region Winterthur ist zurück: 45,3 Prozent erwarten einen höheren Umsatz als im Vorjahr. Vor einem Jahr waren es noch 39 Prozent. Dies geht aus der halbjährlichen Umfrage der Standortförderung Region Winterthur hervor.

Die Unternehmen blicken in eine rosige Zukunft.

Investitionen geplant

32,6 Prozent der Betriebe planen zudem Investitionen (Vorjahr 27 Prozent) und 19,8 Prozent wollen in den kommenden sechs Monaten ihr Personal aufstocken (Vorjahr 18 Prozent). Die Unternehmen hätten sich vom Franken-Schock nun offenbar vollständig erholt, schreibt die Standortförderung am Mittwoch in einer Mitteilung.

Ausserdem verzeichnete die Stadt Winterthur im vergangenen Jahr mit 578 einen neuen Rekord an Firmengründungen.

Nach dem Frankenschock 2014 litt Geschäftsklima in der Schweiz und damit auch in Winterthur. Nun bewerten die Unternehmen die Bedingungen um erfolgreich zu geschäften wieder besser.

Weiter zeigten sich in der Umfrage, an der 407 Betriebe teilnahmen, 85,75 Prozent grundsätzlich zufrieden mit den heutigen Rahmenbedingungen des Standorts Winterthur. Kritisiert wird unter anderem die Verkehrssituation in der Stadt sowie der Fachkräftemangel. Die Hälfte der Befragten findet die Steuerbelastung zu hoch.