Unternehmen wittern Morgenluft

Die Schlagzeile von der Kurzarbeit beim Kompressorenhersteller Burckhardt Compression hängt noch in der Luft, da kommt ein positiveres Zeichen von der Winterthurer Wirtschaft. Die Standortförderung Region Winterthur hat gestern ihr zweimal jährlich erhobenes Stimmungsbarometer publiziert und etwas programmatisch mit «Aufwärtstrend und Optimismus» überschrieben.

Laut der Umfrage, an der sich knapp 30 Prozent der 1507 an­geschriebenen Unternehmen ­beteiligten, sind die Geschäfts­erwartungen so gut wie seit dem dritten Quartal 2014 nicht mehr. Die Stimmung ist damit zurück auf dem Niveau von vor dem Frankenschock, sprich der Aufhebung des Euromindestkurses im Januar 2015, aber noch nicht auf dem Niveau von 2013.

Stellenwachstum erwartet

Die Ergebnisse im Detail: Knapp 20 Prozent der Firmen rechnen damit, 2017 Stellen schaffen zu können. Das entspricht dem Vorjahreswert. Aber nur noch 8 Prozent (Vorjahr 11) erwarten einen Stellenabbau. Der Rest geht von konstanten Bedingungen aus. In welche der drei Gruppen die arbeitsplatzreichsten Firmen gehören, lässt sich aus den Daten nicht herauslesen – noch nicht. Standortförderer Michael Domeisen sagt, er wolle den Fragebogen nachbessern. Auf Basis der letzten Jahre schliesst er auf ein Stellenwachstum von 0,5 bis 1,5 Prozent.

Fast jedes zweite Unternehmen, nämlich 45,3 Prozent, rechnet 2017 mit einem Umsatzwachstum (Vorjahr 39 Prozent). 32 Prozent haben grössere Investitionen vor. Vergleicht man die Umsatzprognosen mit der Mitarbeiter- und Investitionsplanung, ist eine gewisse Zurückhaltung spürbar. Das sei nicht neu, sagt dazu Domeisen. «Die Firmen sind sehr bemüht, die Kosten unter Kontrolle zu halten.»

Einen Höchststand registrierte die Standortförderung bei den Firmengründungen in der Stadt Winterthur. 2016 wurden 578 neue Firmen bei der Steuerverwaltung angemeldet. Die Zahl der Konkurse und Wegzüge im gleichen Zeitraum kennt die Standortförderung nicht. «Wir warten noch auf die Zahlen», so Domeisen. Auch die Qualität der Neugründungen ist nur bedingt bekannt. Domeisen schliesst aus den Handelsregistereinträgen aber nicht darauf, dass darunter viele Briefkastenfirmen sind.

Die Ergebnisse der Umfrage der Standortförderung bei den Unternehmen im Detail. (Für eine vergrösserte Ansicht hier klicken)

Altbekannte Sorgen

Mit den Rahmenbedingungen in Winterthur sind laut der Umfrage 88 Prozent eher bis sehr zufrieden (plus 1 Prozent). Sorgen bereitet aus nationaler Optik der Fachkräftemangel, der mit der soften Umsetzung der Masseneinwanderungsinitiative unter neuen Vorzeichen steht. Regional sehen die Firmen wie schon bei früheren Befragungen den Verkehr (insbesondere die Parkplätze) und die Steuerbelastung kritisch. So schätzt die Hälfte aller Befragten die Steuerbelastung in der Stadt Winterthur als hoch ein.

Überraschend in diesem Zusammenhang ist die Antwort auf eine Zusatzfrage. So gaben bei der im Januar durchgeführten Umfrage 53 Prozent an, der Standort Winterthur gewinne bei einem Ja zur Unternehmenssteuerreform III nicht an Attraktivität. Die Standortförderung – deren Präsident Michael Künzle öffentlich für die Reform eintrat – hatte dieses Resultat schon Anfang Februar, hat es aber vor der Abstimmung nicht publiziert. Nachdem die Standortförderung für ihre politische Einmischung harsch kritisiert worden sei, habe man sich keinesfalls in den Abstimmungskampf einmischen wollen, sagt Domeisen. (Der Landbote)