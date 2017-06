VBZ pröbeln für Stadtbus an besserer Staffelung der Busse

Zu den Stosszeiten kämpfen die Busse in Winterthur mit dem Auffahrproblem. Damit ist keine Karambolage gemeint, sondern die Tatsache, dass ein zweiter Bus manchmal den vor ihm auf derselben Linie fahrenden ersten Bus aufholt. Das Problem: Die Busse bleiben zu Stosszeiten im Verkehr stecken oder müssen an Lichtsignalen warten.

Weil an den Haltestellen viele Leute in die Fahrzeuge drängen, verlängern sich nebst den Fahr- auch noch die Haltezeiten – mit dem Resultat, dass dahinter fahrende Busse immer mehr aufholen und schliesslich aufschliessen, man spricht auch von Paketbildung. Ein Ärgernis für Passagiere, die lange an einer Haltestelle gewartet haben und sich denken müssen: «Erst kommt lange kein Bus, und dann kommen gleich zwei – was soll das?»

Ein System, das lernen kann

Nun wollen verschiedene Schweizer Bus­betriebe das Problem in den Griff bekommen, und zwar mit einer neuen Software, die noch in der Entwicklung steckt. Stadtbus ar­beitet am neuen System nicht mit, würde die Software aber übernehmen, wenn die Zürcher Verkehrs­betriebe (VBZ) sie einführen. Das neue System soll in der Lage sein, zu lernen, das heisst seine Al­gorithmen laufend anzupassen, um eine bessere ­Abfolge der ­Busse zu ermög­lichen.

Bei den Busbetrieben glaubt man, dass die Passagiere zu Stosszeiten lieber regelmässige Abstände als einen genauen Fahrplan haben.



Mit einem Einsatz der Software ist frühestens in einigen Jahren zu rechnen. Wie Stadtbus-Chef Thomas Nideröst sagt, setzt man aber bereits heute zwei (einfachere) Verfahren ein, um die Paketbildung zu verhindern. Erstens bietet die Leitstelle zusätzliche Busse auf, um grosse Lücken zu schliessen. Dafür stehen im Depot laut Nideröst ein bis zwei Busse samt Chauffeuren parat, die sehr kurzfristig aufgeboten werden können; natürlich reiche dies nur zur Schliessung der gröbsten Lücken im stadtweiten Netz. Zweitens können die aufschliessenden Busse von der Leitstelle verlangsamt werden, damit sie nicht ganz zum voranfahrenden Bus aufschliessen. Dafür werden die Zeitvorgaben, die dem Chauffeur laufend auf das Display in der Führerkabine übermittelt werden, vorüber­gehend angepasst.

Das sind gewiss kundenfreundliche Massnahmen ­– doch faktisch wird damit auch der Fahrplan aufgehoben, da sich die Busse ja nicht mehr an den Plänen, sondern am voranfahrenden Fahrzeug respektive den Abständen zwischen den Fahrzeugen orientieren. Bei den Busbetrieben glaubt man: Die Passagiere haben zu Stosszeiten lieber regelmässige Abstände als einen genauen Fahrplan. Auch Nideröst sagt: «Regelmässigkeit ist einem strikten Takt vorzuziehen, zumal dieser in der Rushhour oft sowieso nicht eingehalten werden kann.»

Nur in den Stosszeiten

Das Ende des Fahrplans als solches bedeutet dies freilich nicht. Man wende die Verfahren nur bei sehr hoher Kadenz der Busse an, sagt Nideröst, also wenn wie teilweise zu den Stosszeiten alle fünf Minuten ein Bus fährt (oder fahren sollte). Wenn der Bus nur alle 15 Minuten verkehrt, müsse man sich am Plan orientieren, um zu gewährleisten, dass die Fahrgäste ihre Anschlussbusse und -züge erreichen. «Die Anschlüsse haben für uns oberste Priorität.»

Nützliche Anzeigetafeln

Wird der Fahrplan zeitweise aufgehoben, sind für die Passagiere die elektronischen Anzeigen mit Echtzeitinformationen besonders nützlich, also die schwarzen Tafeln, auf denen in oranger Schrift steht, wann die nächsten Busse zu erwarten sind. Diese sind derzeit an 46 von 140 städtischen Haltestellen im Einsatz; 19 Anzeigetafeln stehen allein am Bahnhofplatz.

(Der Landbote)