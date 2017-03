Velofahrer bei Unfall verletzt

Am Montagmorgen gegen 08.40 Uhr ist in Winterthur ein älterer Herr mit seinem Fahrrad gestürzt. Die Stadtpolizei Winterthur bestätigt den Unfall bei der Kreuzung Wylandstrasse/Lärchenstrasse. Laut Augenzeugenberichten befindet sich ebenfalls ein Lieferwagen beim Unfallort. Ob der Lenker in den Unfall involviert ist, konnte die Polizei noch nicht sagen. Die Umstände werden abgeklärt.

‹Grossaufgebot›

Zurzeit befinden sich Polizei und Ambulanz am Unfallort. Die Einsatzkräfte schienen mit einem Grossaufgebot ausgerückt zu sein. Kurz vor 8 Uhr waren Sirenen zahlreicher Fahrzeuge zu hören. «Zur selben Zeit musste die Polizei wegen eines Einbruchalarms ausrücken», sagt Stadtpolizeisprecherin Bianca Liechti. Es handle sich jedoch um einen Fehlalarm. (far)