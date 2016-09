Velofahrer prallt nach Streit in Auto

Am Samstagnachmittag, kurz nach 17 Uhr ereignete sich auf der Stadthausstrasse ein Unfall, bei dem ein 64-jähriger Velofahrer leicht verletzt wurde. Wie die Stadtpolizei in einer Medienmitteilung schreibt, war der Mann auf der Stadthausstrasse stadteinwärts unterwegs. Während der Fahrt geriet er in einen Streit mit einem anderen Fahrradfahrer.

Wenig später schwenkte der 64-Jährige nach links aus und prallte in ein korrekt entgegenkommendes Auto. Dabei wurde er laut Stadtpolizei leicht an der Schulter verletzt und musste für weitere Abklärungen ins Spital gebracht werden.

An den Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von mehreren tausend Franken. Warum sich die beiden Velofahrer in die Haare gerieten, ist derzeit noch nicht bekannt. (heb)