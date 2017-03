Velofahrer verletzt sich bei Unfall mit Auto

Ein 19-jähriger Velolenker hat sich am Dienstagabend in Winterthur bei einer Kollision mit einem Auto leicht verletzt. Er musste ins Spital eingeliefert werden, wie die Stadtpolizei Winterthur am Mittwoch mitteilte.

Der Unfall geschah kurz vor 20 Uhr auf der Zeughausstrasse. Ein 63-jähriger Autofahrer fuhr stadtauswärts und wollte nach links in die Obermühlestrasse abbiegen. Dabei übersah er den entgegenkommenden Velofahrer. Beim Unfall entstand ein Sachschaden von mehreren tausend Franken. (huy/SDA)