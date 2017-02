Verhaftungswelle deutet auf Zwist in der An'Nur-Moschee hin

Die Justiz hat ein weiteres Mal gegen Mitglieder der umstrittenen An’Nur-Moschee durchgegriffen: Am frühen Dienstagmorgen wurden in der Stadt Winterthur und in der Region zehn Personen verhaftet – darunter der neue Präsident, wie die Staatsanwaltschaft auf Anfrage des «Landboten» bestätigte. Sein Amtsvorgänger sowie drei weitere hochrangige Mitglieder wurden bereits am 2. November im Zuge einer Grossrazzia festgenommen (siehe Box rechts).

Razzia wegen Informanten

Die beiden Polizeiaktionen stehen in direktem Zusammenhang. Die Staatsanwaltschaft verdächtigt die gestern verhafteten Personen, am 22. November zwei Gläubige in der Moschee angegriffen zu haben, weil die beiden mutmasslich Informationen an einen Journalisten weitergegeben hatten. Es ist anzunehmen, dass die Weitergabe dieser Informationen zur Razzia geführt hat. Die Staatsanwaltschaft geht davon aus, dass die beiden Informanten «massiv geschlagen, misshandelt und eingeschlossen wurden». Laut einem Bekannten der Opfer wurden die beiden dermassen angegangen, «dass sie alles bereit waren zu sagen, was die anderen hören wollten». Einer der beiden Männer um die 30 Jahre habe dabei eine Gehirnerschütterung erlitten.

Ganz anders beschreibt ein früherer Vereinspräsident den Vorfall: Von einem Angriff könne keine Rede sein, die beiden hätten keine Verletzungen erlitten. «Wir haben sie ins Büro gebeten und sie dabei ‹gepäckelt›», sagte der ehemalige Moscheevorsteher gegenüber 20 Minuten. Diese Version bestätigt auch ein aktuelles Vorstandsmitglied des Moscheevereins, der laut eigenen Angaben später ins Büro kam. «Ich habe keine Spuren von Prügeln oder sonstigen Misshandlungen gesehen.» Die beiden hätten öfters im Auftrag des Journalisten Fotos oder Tonaufnahmen gemacht und dafür Geld kassiert. «Die Spione waren aber offensichtlich keine muslimischen Glaubensbrüder, denn in ihren Taschen hatten sie Alkohol dabei.» An jenem Tag seien die beiden zur Rede gestellt worden und man habe mit ihnen zusammen auf die Polizei gewartet, die inzwischen von einem Mitglied alarmiert worden sei.

Späte Polizeiaktion

Fakt ist, dass am Abend jenes 22. November die Kantonspolizei wegen einer Auseinandersetzung zur An’Nur-Moschee ausrückte. Bis die Staatsanwaltschaft durchgriff, dauerte es dennoch drei Monate. «Wir haben zwei Personen die Möglichkeit einer Anzeige erläutert», sagte Kapo-Sprecher Marc Besson kurz nach dem mutmasslichen Angriff in der Moschee. Offenbar dauerte es Monate, bis sich die Opfer zu einer Anzeige durchringen konnte.

«In der Moschee herrscht ein Klima der Angst», erklärt ein Moschee-Insider die Zurückhaltung. «Die Gemässigten werden regelmässig massiv bedroht.» Die Aggression laufe aber oft weniger offensichtlich ab, als die Staatsanwaltschaft sie den zehn Verhafteten vorwirft. Es würden vor allem Todesdrohungen ausgesprochen, manchmal auch Leute herumgeschubst.

Nach der Razzia sei es im Moscheevorstand zu grösseren Turbulenzen gekommen. «Die Gemässigten versuchen, den Verein in eine andere Richtung zu lenken, erhalten von aussen aber kaum Unterstützung.» Gleichzeitig stünden sie unter massivem Druck von Seiten der wenigen radikalen Mitglieder. Ein gemeinsamer Austritt und die Neugründung eines arabisch geprägten Moscheevereins hält der Insider aber für wenig wahrscheinlich. Denn: «Solche Leute würden sofort als Verräter an den Pranger gestellt werden.» (Landbote)