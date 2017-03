Viele Industriefirmen leben von der Substanz

Auf der Pressekonferenz am Dienstag zeigte sich Swissmem-Direktor Hans Hess besorgt. «Für die nachhaltige Entwicklung einer Firma ist nicht der Umsatz, sondern der Gewinn entscheidend», mahnte er. «Denn nur wenn ein Betrieb genügend Mittel erwirtschaftet, kann er genügend Investitionen in die Zukunft tätigen.» Und diese heisst: Innovation, Automation, Digitalisierung. Wer hier schläft, wacht vielleicht nie mehr auf.

Über die Hälfte hat kein Geld für Investitionen

Doch genau bei diesem Punkt klemmt es. Während die Maschinen-, Elektro- und Metallindustrie insgesamt mit einem Aufschwung rechnet (die Bestellungseingänge stiegen um 9,5 Prozent), verdienen viele Firmen an ihren Produkten kaum noch etwas. In einer Umfrage unter den Swissmem-Mitgliedern gaben 23 Prozent der Firmen an, in der Verlustzone zu liegen. Weitere 34 Prozent verzeichnen unbefriedigende Margen zwischen null und fünf Prozent. Auf Deutsch gesagt: Von 100 Franken, die sie einnehmen, bleiben nach Abzug aller Kosten maximal fünf Franken in der Kasse. Das ist zu wenig, um den Betrieb zu modernisieren. Eine übliche Marge für Industriebetriebe seien fünf bis acht Prozent, sagte Hess.

Im Gegensatz zu einem Grossteil der Branche erzielen die Winterthurer Konzerne durchaus akzeptable Profite.



Dass gleich 57 Prozent der Betriebe dieses Ziel verfehlten, findet er alarmierend. Im Vergleich zu 2014 hat sich dieser Prozentsatz verdoppelt. Der Grund ist leicht zu finden: Im Januar 2015 wurde der Mindestkurs von 1.20 Franken pro Euro aufgehoben. Quasi über Nacht wurden Schweizer Produkte im Ausland 10 bis 15 Prozent teurer. Um überhaupt noch etwas verkaufen zu können, senkten die Schweizer Firmen notgedrungen ihre Preise – auf Kosten ihrer Marge.

Viele Schweizer Industriefirmen sind unprofitabel.

46 Prozent wollen Produktion ins Ausland verlagern

Nachdem die Betriebe den «ersten Frankenschock», nämlich das Absacken vom jahrelangen Kurs um die 1.60 auf 1.20 Franken pro Euro, noch relativ gut wegstecken und mit Effizienzsteigerungen auffangen konnten, sei nun für viele eine Schmerzgrenze erreicht, sagt Hess. In den letzten zwei Jahren seien bereits 12 600 Industriestellen verloren gegangen. Gemäss eigener Umfrage habe jedes dritte Unternehmen Stellen abgebaut. Doch auch die verbleibenden 317 600 Industriejobs stünden vielerorts zur Disposition. Laut dem unveröffentlichten «Swiss Manufacturing Survey» der Hochschule St. Gallen erwägen 46 Prozent der Industriebetriebe in den nächsten drei Jahren eine zumindest teilweise Auslagerung der Produktion ins Ausland.

Bei den Winterthurer Konzernen stimmt die Marge

Doch wie stehen die Winterthurer Konzerne in Sachen Marge da? Sulzer hat gestern seine Geschäftszahlen veröffentlicht, heute wird Autoneum nachziehen. Die Zahlen von Rieter und Burckhardt liegen noch nicht vor, doch anhand der Halbjahreszahlen lässt sich eine ungefähre Grössenordnung abschätzen. Die übrigen Industriefirmen veröffentlichen entweder keine Geschäftszahlen (Kistler) oder haben ihren Hauptsitz im Ausland (Zimmer Biomet, Wärtsilä).

Die Winterthurer Firmen und ihre Margen.

Das Resultat der kleinen Umschau ist einigermassen beruhigend. Im Gegensatz zu einem Grossteil der Branche erzielen die besagten vier einheimischen Konzerne nämlich durchaus akzeptable Profite, im Falle von Burckhardt sogar überdurchschnittliche. Mit vier Prozent Ebit-Marge dürfte einzig Sulzer dieses Jahr unterhalb des «gesunden» Bereichs (in der rechten Grafik rot eingefärbt) bleiben.

Wer schon im Ausland fertigt, ist weniger stark betroffen

Dass die Grossen der Branche den Frankenschock besser wegstecken als viele KMU, dürfte daran liegen, dass sie ihre Produktion bereits zum weitaus grösseren Teil ins Ausland verlagert haben und ihre Transaktionen in lokalen Währungen abwickeln können. Am auffälligsten ist das bei Autoneum. Von den weltweit über 11 000 Mitarbeitern arbeiten nur rund fünf Prozent in der Schweiz.

(Der Landbote)