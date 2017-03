«Villa Grössenwahn» muss weichen

Als die VIP-Terrasse das erste Mal auf der Steinberggasse stand, war der Unmut bei den Musikfestwochen-Besuchern und vor allem den betroffenen Ladenbesitzern gross. Die Terrasse erhielt Namen wie «Villa Grössenwahn» oder «Superblock». Lange hielt sie sich nicht, nach vier Jahren soll sie nun wieder weichen. Mit dem Holzbau hatte das Kulturfestival seinen VIP-Bereich um 100 Plätze vergrössert. Man sei auf Gönner und Sponsoren angewiesen und wolle ihnen etwas bieten, hiess es damals. Ansonsten müsse man Gassen mit Werbung vollpflastern.

Mehr Platz für Besucher

Das sei auch weiterhin der Fall, sagt Laura Bösiger, seit einem Jahr Co-Geschäftsleiterin. Es brauche weiterhin zwei Orte pro Abend, einer sei jeweils für Partner reserviert, der andere stehe den Gönnern offen. «Wir haben aber bemerkt, dass die Kombination der vorderen VIP-Galerie auf der Steinberggasse mit der ruhigen Oase, dem Pfarrgarten, viel besser ankommt, weil man sich zwischendurch aus dem Trubel zurückziehen kann», sagt Bösiger. Diese Möglichkeit soll mit einem neuen, zweistöckigen Blockauf dem Kirchplatz nocherweitert werden. Unten wird das Essensangebot mit externen Ständen vergrössert, oben entstehen Sitzplätze.

«Wir haben gemerkt, dass wir möglichst flexibel bleiben müssen.»



Ein Viertel der 200 Quadratmeter ist für Gönner und Sponsoren reserviert, Platz für zehn bis 40 Leute. Der Rest steht allen Besuchern offen. Die VIP-Fläche an den Musikfestwochen, die vorher Platz für 150 bis 200 Leute bot, wird also um fast ein Drittel verkleinert. «Die grosse Holzterrasse war selten vollständig gefüllt, das fiel den Besuchern negativ auf», sagt Bösiger. Die Konzerte können Gönner künftig also nur noch auf der Galerie geniessen, die auf der Steinberggasse stehen bleibt, durch einen kleinen Anbau aber leicht vergrössert wird. «Das Ziel war, die Holzterrasse mit kleineren und flexibler nutzbaren Orten zu ergänzen», sagt Bösiger.

Angestossen wurde das neue Konzept auch von diversen Rückmeldungen und einer qualitativen Umfrage. Gewünscht wurden ein vielfältigeres Essensangebot, Sitzgelegenheiten und mehr Platz auf der Steinberggasse.

Der Holzbau, der rund 100 000 Franken kostete, wurde letztes Jahr abgeschrieben. Nun wird ein Käufer gesucht. Der neue Bau auf dem Kirchplatz, «Schlemmerei» getauft, ist hingegen keine mehrjährige Investition. «Wir haben gemerkt, dass wir möglichst flexibel bleiben müssen.» Heisst: Es wird ein Gerüst gemietet und selber verkleidet. Für die Besucher heisst das neue Konzept vor allem eines: mehr Platz – um die 30 Quadratmeter auf der Steinberggasse und etwa 35 auf dem Kirchplatz plus die 150 auf dem neuen Kirchplatzdeck. Zurück bleibt auf der Steinberggasse eine halb so lange Bar, der Crêpestand zügelt zu den anderen Essständen.

Enttäuschung bei El Tipico

Verlierer ist hingegen der Verein, der das Esszelt El Tipico betreibt. Seit 24 Jahren kochen die Mitglieder als freiwillige Helfer an den Musikfestwochen. «Wir waren schon daran, ein Jubiläumskonzept auszuarbeiten», sagt Daniel Girsberger von El Tipico. Die Enttäuschung sei gross. Das Angebot der Musikfestwochen, auf dem Kirchplatz zu bleiben und die Küche auszulagern oder in den Graben zu zügeln, gehe nicht auf. «Unser Konzept könnten wir so nicht im kleinsten Bruchteil umsetzen», sagt Girsberger. Nächste Woche werde der Verein zusammensitzen und sich überlegen, ob und wie es weitergehen soll. «Die Musikfestwochen würden sich über eine weitere Zusammenarbeit sehr freuen», sagt Bösiger dazu. (Der Landbote)