Wahrscheinlich kommt es zumShowdown mit drei Kandidaten

Inzwischen sind sämtliche Kreise ausgezählt und online publiziert. Wie erwartet, holte der SVP-Kandidat Daniel Oswald die meisten Stimmen, konnte die beiden linken Kandidaten von SP und Grünen aber nicht entscheidend distanzieren. Es kommt zu einem zweiten Wahlgang.

Daniel Oswald (SVP), 7451 Stimmen: «Ein Rückzug zu Gunsten der GLP ist kein Thema»

Oswald wurde vor allem im Kreis Seen mit Abstand am besten gewählt (1808 Stimmen), vor Christa Meier (879). Auch in Oberi, Töss und Mattenbach schnitt er am besten ab. Lange fehlten allerdings die Kreise Altstadt und Wülflingen. Auch in Wülflingen distanzierte er seine Konkurrenten, während im Wahlkreis Altstadt die linken Kandidaten Meier und Altwegg vorne lagen. Oswalds Kommentar zum Zwischenresultat: «Ich hoffe natürlich auf zwei Konkurrenten im zweiten Wahlgang.» Sein Bauchgefühl sage ihm aber eher, dass das Mitte-Links-Lager sich auf eine Kandidatur einige.

SVP-Präsident Simon Büchi, der auch vor Ort war, sagte, er werde mit den Grünliberalen reden mit der Absicht, dass sich Zeugin zurückzieht. Büchi räumte ein, dass es in der SVP ein Szenario gab, wonach Oswald auf den zweiten Wahlgang verzichtet hätte. «Aber da gingen wir davon aus, dass die Unterschiede kleiner sind.» Nun, mit Oswald so deutlich an der Spitze, sagte dieser noch: «Ein Rückzug zugunsten der GLP ist nicht ernsthaft ein Thema. Ich glaube, da wären mir viele Leute böse.»

Christa Meier (SP), 6209 Stimmen: «Fünften bürgerlichen Sitz verhindern!»

Die SP-Kandidatin ist Oswald mit Platz 2 am dichtesten auf den Fersen. Im links-grünen Veltheim und in der Altstadt schnitt sie jeweils am besten ab, knapp vor dem Grünen Kandidaten Jürg Altwegg. Der Abstand auf Oswald beträgt allerdings gut 1200 Stimmen. Im Kreis Altstadt konnte sie knapp 400 Stimmen auf den SVP-Kontrahenden gut machen. Vor der Ausmachrchung zwischen den Mitte und Links-Parteien sagt sie: «Es ist klar, dass sich SP und Grüne nun auf eine Kandidatur einigen. Unser Ziel ist, einen fünften Sitz der Bürgerlichen zu verhindern».

Jürg Altwegg (Grüne), 5336 Stimmen: «Hätte nicht damit gerechnet.»

Er überrascht mit einem sehr soliden Ergebnis und gutem dritten Platz. In Oberi und Seen holte der Grüne mehr Stimmen als erwartet. In der Altstadt lag er praktisch gleich auf mit Meier. Nur in Wülflingen blieb er chancenlos. Die linke Konkurrentin Christa Meier (SP) distanziert ihn insgesamt um knapp 900 Stimmen. Altwegg vor den Kameras: «Das gute Abschneiden freut mich total». Er sei total platt. Jetzt werde man das gute Abschneiden erst einmal feiern.

Michael Zeugin (GLP): 4500 Stimmen, «Es braucht die GLP in diesem Stadtrat.»

Der Mittepolitiker liegt erstaunlich abgeschlagen auf Platz Vier. Er war auch im Superblock lange der grosse Abwesende, stellt sich inzwischen aber den Fragen der Medien. Für ihn dies offenbar kein enttäuschendes Resultat: «Wir haben unser Wählenpotenzial übertoffen.» Die Frage ist nun, ob er bei einem zweiten Wahlgang antritt oder Mitte-Links sich auf eine gemeinsame Kandidatin oder Kandidaten einigen können. Zeugin selber wollte sich noch nicht definitiv festlegen. Die GLP-Co-Parteipräsidentin Annetta Steiner wiederum verriet: «Wir sind von Anfang an von einem Szenario mit drei Kandidaten im zweiten Wahlgang ausgegangen.» Was einzig zu bedenken gäbe, sei das seiner Meinung nach starke Abschneiden von Daniel Oswald. Fazit: Es scheint so gut wie sicher, dass die Parteileitung der Grünliberalen Zeugin erneut ins Rennen schickt.

Barbara Huizinga (EVP), 2127 Stimmen: «Bin stolz auf mein Ergebnis.»

Sie bekommt klar die wenigsten Stimmen und dies in sämtlichen Wahlkreisen, holte aber leicht Stimmen über ihren Wähleranteil hinaus. «Ich bin stolz auf mein Resultat», sagte sie in einem Interview. Die EVP-Parteileitung entscheide aber erst nächste Woche, ob Huizinga bei einem zweiten Wahlgang antrete oder welchen Kandidaten man unterstütze. «Wenn ich erneut nominiert werde, dann trete ich auch an.»

Das absolute Mehr liegt derzeit bei 13268 Stimmen und wurde von jedem Kandidaten klar verpasst. Die Stimmbeteiligung lag bei knapp 43 Prozent.

Inzwischen sind die Zahlen auf der Webseite der Stadt publiziert.

Beinahe doppelt so viele Stimmen hätte Daniel Oswald gebraucht um bereits heute zum Nachfolger von Matthias Gfeller gewählt zu werden (Für eine vergrösserte Ansicht hier klicken).

Das Taktieren und Überlegen der Parteileitungen hat also begonnen, es wird aber noch ein paar Tage dauern, bis Entscheide vorliegen. Aufgrund der Aussagen vom Wahltag ist das wahrscheinlichste Szenario, dass sich SP, Grüne und EVP auf eine gemeinsame Kandidatur einigen werden, dass aber Oswald und Zeugin für ihre Parteien getrennt antreten werden. Am 2. April scheint es einen Dreikampf zu geben.

Ergebnisse in den Quartieren: Stammlande und umkämpfte Reviere

Eine Auswertung nach Quartieren zeigt, wo die Hochburgen der einzelnen Kandidaten liegen und wer wo überraschend punkten konnte:

Altstadt: Im wählerstärksten Kreis lag Christa Meier (SP) mit rund 26 Prozent nur knapp vor Jürg Altwegg (Grüne, 24). Daniel Oswald (SVP, 19,4) blieb im eher links-liberalen Kreis chancenlos, während Michael Zeugin (GLP, 20,4) hier in einem zweiten Wahlgang wohl noch zusätzliche Stimmen abschöpfen könnte. Oberwinterthur: Hier schwang Oswald klar obenaus (30,6). Altwegg und Meier lagen praktisch gleichauf mit je gut 20 Prozent. Der Grüne holte im zweitgrössten Wahlkreis acht Stimmen mehr als Meier, trotz der fast dreimal kleineren Wählerstärke seiner Partei.

Seen: Im wohl bürgerlichsten Stadtkreis holte Oswald knapp 37 Prozent der Stimmen, stadtweit das Spitzenresultat. Zeugin schob sich in Seen zwischen Altwegg und Meier. Hier schnitt auch Barbara Huizinga vergleichsweise gut ab. Mit 542 Stimmen war sie nicht vollends abgeschlagen.

Wülflingen: Wie in Seen war auch hier die Sache klar: Daniel Oswald erzielte mit gut 34 Prozent ein Spitzenresultat. Dahinter folgen Meier (23) und Altwegg und Zeugin (je 16), die beide ­ge­nau gleich viele Stimmen holten, nämlich 524. Hier können alle Kandidaten noch punkten, die Stimmbeteiligung war eher tief.

Mattenbach: Nirgends waren die Stimmen zwischen Oswald, Meier und Altwegg so gleich­mässig verteilt wie in Mattenbach: 687 zu 661 zu 615.

Veltheim: Im vermeintlich grünsten Wahlkreis des Kantons schnitt die SP-Frau leicht besser ab als der grüne Kandidat, 29 zu 24 Prozent. Dass Christa Meier lange in Veltheim gelebt hat (heute Töss), war wohl ein Stimmen-Bonus. Was erstaunt, ist, dass ­Oswald hier knapp vor dem Grünliberalen Zeugin lag.

Töss: Im Arbeiterquartier zeich­nen sich zwei Pole ab: ein Oswald- und ein Meier-Pol, mit einmal 30 und einmal 28 Prozent Wähleranteil. Die anderen Kandidaten sind etwas abgeschlagen, vor allem Zeugin mit knapp 12 Prozent. Mit 34 Prozent war die Wahlbeteiligung hier klar die tiefste. In Veltheim, mit praktisch gleich vielen Einwohnern, waren es 52 Prozent. (landbote.ch)