Wasserrohr barst in der Breite

Am Mittwoch gegen 12.20 Uhr brach die Wasserhauptleitung für das Breitequartier, ein Rohr mit 30 Zentimeter Durchmesser, das unter der Breitestrasse verläuft. Das Alter der 1959 verlegten Leitung und die Erschütterungen durch die derzeitige Baustelle seien die Gründe des Rohrbruchs, teilte Stadtwerk Winterthur später mit.

Die Breitestrasse wird derzeit saniert. Dies führt bisweilen zu langen Staus – und heute auch zu einem Wasserrohrbruch

Zeitweise kein fliessendes Wasser und Stromausfall im Quartier

Als Folge des Rohrbruchs flossen rund 400 Kubikmeter Wasser aus. Das sei überdurchschnittlich viel, sagte Christoph Meyer, der Leiter Rohrnetz bei Stadtwerk, auf der Baustelle. Doch sei es relativ rasch gelungen, den Zufluss zu unterbrechen. Die Wasserlieferung im Quartier war zeitweise unterbrochen, für einige Liegenschaften musste aus Sicherheitsgründen auch der Strom abgestellt werden, und die Breitestrasse blieb stundenlang für den Verkehr gesperrt. In einem Mehrfamilienhaus an der Hochwachtstrasse floss zudem Wasser in Kellerräume und Garagen.

Die geborstene Leitung wäre in einem Monat ohnehin ersetzt worden, deshalb wird sie jetzt nicht repariert. Die Wasserversorgung der betroffenen Häuser wird laut Mitteilung über ein Provisorium sichergestellt. (mgm)