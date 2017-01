Wegzug aus Winterthur mit Misstönen

Unbemerkt von der Öffentlichkeit hat Winterthur im letzten Jahr 16 Arbeitsplätze und eine boomende Medizinaltechnikfirma verloren. Bis im Sommer war die SIS Medical AG beim Tenniscenter Grüze zu Hause, dann zog sie nach Frauenfeld.Die SIS Medical AG hat einen steilen Aufstieg hinter sich. 2007 wurde das Unternehmen in Winterthur gegründet. Das Hauptprodukt, ein Ballonkatheter für Herzpatienten, war und ist gefragt. Heute ist die SIS ein grosser Player in der Branche und weltweit aktiv. In Frauenfeld will man nun rasch wachsen, derzeit werden 24 zusätzliche Arbeitsplätze geschaffen.

Zu wenig bemüht?

Hat Winterthur alles getan, um die expandierende Firma und ihre bald 40 Arbeitsplätze in der Stadt zu halten? Danach tönt es nicht, zumindest wenn man den Aussagen von SIS-Mitgründer und -Geschäftsführer Willi Zwahlen glaubt. «Seit unserem steilen Aufstieg in den Jahren nach 2007 hat sich in Winterthur nie jemand für uns interessiert. Weder Politiker noch Standortförderer haben sich bemüht, mit uns ins Gespräch zu kommen und uns in der Stadt zu behalten.»

Domeisen kontert

In Frauenfeld sei die SIS hingegen mit offenen Armen empfangen worden. «Gegangen sind wir vor allem wegen der passenderen Firmenräumlichkeiten», fasst Zwahlen zusammen. «Doch meiner Meinung nach hätten die Winterthurer Wirtschaftsförderer aktiver auf uns zukommen müssen, es hätte vielleicht auch hier eine Lösung gegeben.»

«In Winterthur hat sich nie jemand für uns interessiert.»Willi Zwahlen,

Geschäftsführer SIS Medical AG

Winterthurs oberster Standortförderer Michael Domeisen findet den «Wegzug dieses Global Player bedauerlich», sagt aber: «Wir wurden vor vollen­dete Tatsachen gestellt.» Die Standortförderung habe sehr wohl das Gespräch mit der Firma gesucht. «Doch nicht zuletzt wegen eines Besitzerwechsels war dies nicht so einfach», sagt Domeisen. Tatsächlich ging die Aktienmehrheit der SIS 2015 an eine deutsche Firma. Willi Zwahlen sagt: «Die Eigentümer haben gewechselt, aber ich war doch die ganze Zeit da.»

Unumstritten ist der Verlust, den der Wegzug für Winterthur bedeutet. Nicht nur 40 potenzielle Arbeitsplätze fallen weg, sondern auch Steuereinnahmen. Die SIS hat nach eigenen Angaben in den letzten Jahren jeweils bis zu 400 000 Franken Steuern bezahlt.

(Der Landbote)